Eine etwas andere Sicht auf das nahende Fest - Weihnachten ist schon´n gemeiner Trick

TurmCafé im Kaiser-Wilhelm-TurmTurmCafé im Kaiser-Wilhelm-TurmRezitiert und gesungen von Johannes M. BeckerEintritt: 12,- / 10,- €Mit Texten und Musik von Goethe, Brecht, Tucholsky, Heine, Kästner und vielen Anderen - nicht zuletzt dem Pfarrer von St. Lamberti in Münster. Niemand wird in seinen weihnachtli-chen Gefühlen verletzt, schon gar nicht in seinen religiösen.Wie auch! Nur nachdenklich werden die ZuhörerInnen. Und gelacht wird auch viel.PD Dr. Johannes M. Becker, Geschäftsführer des Zentrums für Konfliktforschung (ZfK) an der Philipps-Universität Marburg und Dozent an der Exportakademie des Landes Baden Württemberg in Tübingen, ist Sänger und Kontrabassist des Duos/Trios „Graffitti“ (www.grafitti.cd), vielseitiger (und mehrsprachiger) literarischer Rezitator und Initiator der Marburger „Politischen Salons“. www.staff.uni-marburg.de/~becker1/Reservierungen unter: 06421/682129 oder info@spiegelslustturm.de(die Plätze werden im Vertrauen auf Ihren Namen reserviert - Karten abholen nicht nötig)