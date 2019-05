Ein „Hoch auf das Leben“ - Freitag, 14. 6. 2019, 20 bis 24 Uhr, Galerie JPG Dependance, Historischer Schwanhof, Schwanallee 27-31, im linken Innenhof,

Die Malerin Dorothea Winter stellt Frauen in den Mittelpunkt ihres Schaffens. Zur Nacht der Kunst sind ihre neuesten Arbeiten in der Dependance der Galerie JPG im historischen Schwanhof zu sehen: Leinwandarbeiten mit starken, nachdenklichen, fröhlichen und verträumten Frauen – mitten aus dem Leben gegriffen. "Jede Frau wird sich irgendwo wiederfinden, die Interpretation durch den/die Betrachter/in führt immer wieder zu Überraschungen", so die Marburger Künstlerin.Fr., 14.06.19, 20 bis 24 Uhr, Galerie JPG Dependance, Historischer Schwanhof, Schwanallee 27-31, im linken Innenhof, Informationen erteilt Galerie JPG unter: 0176-61731093.Wenden Sie sich bei weiteren Materialwünschen oder Fragen sehr gerne an mich.Es grüßt Sie freundlich aus Weidenhausen, Ihre JPGG A L E R I E J P GAtelier mit ProduzentengalerieJPG / Jessica Petraccaro-Goertsches M.A.Künstler-KunsthistorikerinWeidenhäuser Straße 34, 35037 MarburgMobil: 0176-61731093Aktuelle Ausstellung:'WIRBEL IM GESTEIN' von Michael Evers (Kassel)Aktuelle Veranstaltung "Formklang der Beere":