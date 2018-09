Ein Hauch russischer Seele, JPG Galerie Weidenhäuser Str. 34, 29.9.18, Einlass 18.30 Uhr, Lesungsbeginn 19 Uhr,

Zu einem russischen Abend lädt Galerie JPG diesen Samstag zusammen mit Ellen Stork und Viktor Gräfenstein unter dem Motto „Kein Fest ohne Katzenjammer“ (Schukschin) in die Weidenhäuser Straße 34 ein.An diesem Abend ist alles anders in den Räumen der Galerie: Eine Bierbankgarnitur ist mitten im Showroom aufgebaut, auf dem Tisch ein kleines Buffet russischer Spezialitäten wie Schinken, Zwiebeln, Essiggurken, Schwarzbrot, Butter und selbst gemachter russischer Kuchen. Das Licht ist gedämpft, die wilde Bestuhlung beherbergt Stork und Gräfenstein.In deutscher Übersetzung liest Ellen Stork feinfühlig „Ich glaube“, „Die Stiefel“ und „Der Krüppel“ von Wassili M. Schukschin (1929–1974). Die Schauspielerin und Lehrerin trainiert derzeit die Impro-Theatergruppe des TheaterGegenstands und schafft es in nachklingender Weise die tiefe Heiterkeit bei aller melancholischer Sehnsucht in den Texten Schukschins aufleben zu lassen.Von Gräfenstein unterstützt sie dabei immer wieder auf dem Akkordeon. Dieser Wechsel zwischen Lesung und Liedern zum Mitsingen (auf russisch und deutsch) bewegte die Gäste schon einmal in der Galerie JPG. Das Gästebuch dokumentiert „ein Hauch russischer Seele“.Graefenstein ist Lehrer an einer der hiesigen Musikschulen und stammt zufällig aus Schukschins Gegend. Vermutlich trifft er diesen ganz besonderen russischen Ton deswegen besonders gut.Schukschin war ein südsibirischer Bauernsohn, der in der Kolchose, auf Baustellen und als Dorfschullehrer arbeitete bevor er zum Studium nach Moskau auf die Filmhochschule ging.„Ich bin zur Literatur und Kunst vom Leben her gekommen...“, gestand er und davon erzählt Schukschin: Vom Freud und Leid einfacher Menschen, schlicht und unverfälscht. Seine Geschichten sind tragisch komische Momentaufnahmen aus dem Leben, die an die Seele gehen.So haben die ausgewählten drei Kurzgeschichten passend zum Konzept der Produzentengalerie Alltägliches im Blick. Die Natur des Menschen kann zuweilen belebend komisch, dann wieder erschreckend derb oder einfach nur sympathisch sein.Dauer ca. 90 min., Eintritt frei, Hutspende möglich, aufgrund begrenzter Bestuhlung wird um Voranmeldung gebeten: jpg@kukuma.eu Galerie JPG, Weidenhäuser Str. 34, 35037 Marburg