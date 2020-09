Ein ganzes Bundesland in Aktion – auch Galerie JPG ist mit dabei!

auch Galerie JPG ist mit dabei!Marburg, 10. September 2020. Von Diemelstadt bis Wald-Michelbach, von Limburg an der Lahn bis Bebra, von der Großstadt Frankfurt bis zur kleinen Gemeinde Alheim – in ganz Hessen wird heute Nachhaltigkeit erlebbar. Unter dem Motto „Lebendig – Vielfältig – Nachhaltig: Unser Hessen in Stadt und Land“ setzen engagierte Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen, Schulen, Kindergärten, Kommunen, Vereine, wissenschaftliche Einrichtungen und die Verwaltung mit über 700 Aktionen und Veranstaltungen ein starkes Zeichen für eine nachhaltige und lebenswerte Zukunft in Hessen. Auch die Galerie JPG in Weidenhausen ist mit dem Workshop „Umwelt – ein Fluss in Dir“ beteiligt.Die Yogalehrenden Sinja Kemper und Paul Dost laden zusammen mit Galeristin JPG zu einer Fusion von Kunst und Yoga ein: Kemper und Dost aktivieren Körper, Seele und Geist mit Yoga- und Achtsamkeitsübungen und weiten die Sinneskanäle. Mit Fundstücken aus der Natur kritzeln die Teilnehmenden anschließend mit JPG darauf los und skizzieren die direkte Umwelt. Wie wirkt der Baum? Wie verspielt die Baumkrone, wie sanft die Blätter?Yoga- und Kreativ-Workshop am 10. September von 16.00 bis 18.30 Uhr Open Air und in der Galerie JPG, Weidenhäuser Str. 34, 35037 Marburg, 22,00 Euro pro Person (inkl. Material), begrenzte Teilnehmerzahl, nur mit Voranmeldung unter: jpg@kukuma.eu . Weitere Informationen: https://www.hessen-nachhaltig.de/de/veranstaltungs... Hintergrund:6. Hessischer Tag der Nachhaltigkeit – eine Aktion der Nachhaltigkeitsstrategie HessenDer 6. Hessische Tag der Nachhaltigkeit ist eine Aktion der Nachhaltigkeitsstrategie Hessen. Der Gedanke dahinter: Nur wer weiß, was Nachhaltigkeit konkret bedeutet, kann auch selbst aktiv werden. Deshalb macht der Aktionstag alle Facetten nachhaltiger Entwicklung direkt vor der eigenen Haustür erlebbar. Er gibt Engagierten die Möglichkeit, sich und ihre Aktivitäten und Projekte für Nachhaltigkeit und ein lebenswertes Hessen zu präsentieren und Bürgerinnen und Bürger zum Mitmachen und Mitgestalten einzuladen.Die Nachhaltigkeitsstrategie Hessen hat zum Ziel, Politik, Verwaltung, Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft gleichermaßen einzubinden, um das Leben in Hessen heute und in Zukunft ökologisch verträglich, sozial gerecht und wirtschaftlich leistungsfähig zu gestalten. Seit 2008 engagieren sich Politik, Verwaltung, Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft gemeinsam unter dem Dach der Nachhaltigkeitsstrategie Hessen.Weitere Informationen:Sie möchten noch weitere Informationen zu unserer Aktion erhalten? Dann freue ich mich auf Ihren Anruf oder Ihre E-Mail:JPG/Jessica Petraccaro-Goertschesjpg@kukuma.eu0176 - 61731093Für weitere Informationen rund um den 6. Hessischen Tag der Nachhaltigkeit oder die Nachhaltigkeitsstrategie Hessen steht Ihnen außerdem Sandra Naujoks von der Servicestelle Tag der Nachhaltigkeit als Ansprechpartnerin gerne zur Verfügung:Sandra Naujoks (E-Mail: presse@tag-der-nachhaltigkeit.de, Telefon: 06251.8263-129)Weitere Informationen finden Sie auch unter www.tag-der-nachhaltigkeit.deAlle Aktionen und Veranstaltungen sind im Aktivitätenkompass zu finden.