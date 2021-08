Dylans Dream Kasseler Dylan-Discoverband, Sa., 11.09.21, 20.00 Uhr, TurmPavillon

TurmCafé im Kaiser-Wilhelm-Turm auf SpiegelslustHermann-Bauer-Weg 2, 35043 MarburgSa., 11.09.21, 20.00 Uhr, TurmPavillon, Gewinner des Deutschen Rock&Pop Preises 2015Dylans DreamKasseler Dylan-DiscoverbandEintritt OpenAir: 18,- / 15,- €DYLAN'S DREAM - A Tribute to Bob Dylan "times are changing"Rock-Blues-American Country-Folk, Rock’n RollDie Musiker:Jörg Götzfried (guitar, vocals)Christine Götzfried (vocals, percussion)Juri Gretschko (Keyboard, Akkordeon, Piano)Lars von Vogt (guitar)Lenny Kriems (drum)Eric Wallbach (bass)Wir freuen uns nach der langen Kultur-Durststrecke auch in diesem Jahr die nicht nur bei uns zur "Kultgruppe des Spiegelslustturmes" mutierte Rock/Country-Gruppe "Dylans dream" präsentieren zu können.Am 12.12.2015 wurde Dylan's Dream vom Deutschen Rock-/Popverband zur besten Coverband Deutschlands gekürt Rock -Blues -American Country -Folk und Rock’n Roll Die international besetzte Band "Dylan’s Dream" mit 7 erfahrenen Musikern versteht es, unter dem Motto "times are changing", das große künstlerische Lebenswerk Bob Dylans (diesjähriger Literatur-Nobelpreisträger) mit eigener Handschrift und individuellen Interpretationen eindrucksvoll zu präsentieren und ein generationsübergreifendes Publikum zu begeistern.Neben Dylan Fans und allgemein interessierten Konzertgängern, begegnen sich hierbei Musikliebhaber vom Hippie bis Yuppie.Die Songauswahl streckt sich über einen Zeitraum von 50 Jahren und bietet neben Klassikern wie "Knocking on heavens door", "Tambourine Man", "Blowin in the wind", "Like a rolling Stone", "Hurricane", noch etliche andere Songperlen Bob Dylans, welche emotional berühren und eindrucksvoll mitreißen. Die spielfreudige, internationale Band Dylan’s Dream, ist seit nahezu 15 Jahren auf kleinen und großen Bühnen im Rahmen von Festivals, Clubs und anderen Events unterwegs, sie spielen in Holland, Spanien, Italien, Luxembourg, der Schweiz und Deutschland.DYLAN’s DREAMc/o Jörg Götzfried34123 KasselPhone: 0561 557360561 781840 (Mo-Fr. 8:30-17:00h)Mobil: 0177-3060926Bitte bei Reservierungen die Plätze bis 15. Min. vor Veranstaltungsbeginn belegen.Alle Veranstaltungen unter: www.spiegelslustturm.de/html/k___u___l___t___u___r.html