Duo aus der Madrider Musikszene, Sonntag, 18.11.18, 20.00 Uhr, TurmCafé

Duo aus der Madrider Musikszenemit Iris Azquinezer (Cello) und Rainer Seiferth (Gitarre)Eintritt: 18,- / 15,-Zaruk – Neue Klänge aus einer alten WeltZaruk verzaubert. Das der kreativen Madrider Musikszene entstammende Duo der Cellistin Iris Azquinezer und des in Spanien lebenden, deutschen Gitarristen Rainer Seiferth widmet sich ganz der Musik der sefardischen Juden, die Ende des 15. Jahrhunderts aus Spanien vertrieben wurden und sich in verschiedenen Regionen des Mittelmeerraumes ansiedelten. Ihre Lieder sind eingefärbt von den Klängen dieser Gegenden und immer ist in ihnen auch ein Hauch von Wehmut zu spüren über die verlorene spanische Heimat, Sefarad. Die mündliche Überlieferung dieser Melodien liess viele unterschiedliche Interpretationen und Instrumentierungen entstehen. Diesen "Spiel"raum nutzen die beiden Ausnahme-Musiker im besten Sinne des Wortes: in Zaruk's Arrangements finden Klassik, Jazz und traditionelle Musik, Komponiertes und Improvisiertes, Minimalismus und Virtuosität gemeinsame Wege und erschaffen dabei Bilder von grosser Ausdruckskraft und Farbentiefe.Ihre Ende 2016 erschienene CD "Hagadá" wurde von der spanischen Fachpresse begeistert aufgenommen. Das bekannte Musikmagazin Diariofolk bezeichnet das Album als "ein Juwel wie es nur sehr selten zu hören ist" und beim nationalen Musiksender Radio 3 gelangte es prompt in die Bestenliste 2016.Iris AzquinezerNach ihrem Studium an der Musikhochschule Detmold zog Iris Azquinezer 2012 in ihre spanische Heimat zurück, wo bald darauf ihre erste Cello-Solo-CD "Azul y Jade" veröffentlicht wurde die sowohl zwei der Suiten Johann Sebastian Bachs als auch eigene Kompositionen enthält. Das gewagte Konzept fand grossen Anklang in der spanischen Fachpresse und es folgten zahlreiche Solokonzerte in denen sich Iris Azquinezer als reife, facettenreiche und hochsensible Interpretin behauptete. Auch als Begleiterin von Liedermachern und Interpretin klassischer spanischer Musik ist sie immer wieder zu hören. Iris Azquinezer stammt aus einer jüdischen Familie, und sefardische Lieder wurden ihr schon als Kind vorgesungen. Einige dieser Melodien finden sich wieder im Repertoire von Zaruk.Rainer Seiferthist musikalisch ebenfalls ein Nomade – der studierte klassische Gitarrist ist seit Jahren in Jazz und Weltmusik zu hören. Neben seinem eigenen Trio Solano ist er Gitarrist der toledanischen Nyckelharpa-Spielerin und Sängerin Ana Alcaide, mit der er regelmässig in Deutschland und weltweit auf Tour ist. In Spanien hat er zwei CDs unter eigenem Namen veröffentlicht. Seiferth spielt neben der klassischen Gitarre auch Vihuela, Barockgitarre und Cittern.Presse:...”Bei diesen beiden Künstlern macht nicht nur Zuhören riesige Freude, auch die Interaktion zwischen den Musikern zu beobachten, ist ein wahrer Genuss. Iris macht jede Regung, die die Musik in ihr auslöst, hör- und sichtbar und so braucht es keine Worte, um Geschichten oder Stimmungen erkennen zu können, die sie uns mit ihrem Cello singt. Beide sprechen aber auch über ihre Stücke, erklären, worum es geht, vermitteln auch hiermit ihre große Verbundenheit zu dem, was sie tun”.Neue Presse Coburg, 9.5.17...”Die Begeisterung der Gäste war riesig, denn das Konzert von „Zaruk“ war nicht nur auf einem außergewöhnlichen Level, sondern ein Abend voller zu Musik gewordener Kindheitserinnerungen”.Weinheimer Nachrichten, 2.5.17www.irisazquinezer.com www.rainerseiferth.de