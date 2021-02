DSFV Marburg e.V. feiert 75 Jahre Pippi Langstrumpf

Pippi bryr sig inte om regler, hon bryr sig om andra människor.Pippi kümmert sich nicht um Regeln, sondern um Menschen.So äußert sich Alicia Vikander, schwedische Schauspielerin und Filmproduzentin, in einem Interview zu Pippi Langstrumpf anlässlich des 75-jährigen Jubiläums im letzten Jahr.Wie die meisten Figuren von Astrid Lindgren ist Pippi zeitlos und nicht mehr aus der Welt zu denken. Sie hat einen festen Platz im Herzen und in der Seele ihrer Leser*innen. Und wie keine andere literarische Figur hält sie dort unsere Sehnsucht nach Freiheit und Menschlichkeit wach - nicht nur, aber gerade auch in dieser Zeit.Unser internationales Leseprojekt zum stärksten Mädchen der Welt ist aufgeschoben, aber nicht aufgehoben. Im Hintergrund sprießen kunterbunte Ideen, wachsen interkulturelle Kooperationen und reifen vielfältige Pläne heran. Das zeigt auch das Video des DSFV, das am Tag der Kulturellen Vielfalt im Oktober 2020 auf Einladung des Ausländerbeirates entstand.Ihr findet es im DSFV-YouTube-Kanal unter dem Link https://youtu.be/00FZCw0rzkU oder per Klick auf das Foto: