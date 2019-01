An vielen Verkaufsständen gab es für die Besucher eine große Auswahl an Dingen, die das Leben angenehmer machen. Alles aus der Region oder der näheren Umgebung.Es war für das leibliche Wohl gesorgt, es gab diverse Getränke und Essbares in versch. Varianten, sodass Niemand hungern musste und genügend Zeit war, um zu shoppen oder nur zu schauen.boettner-wirth@hotmail.de