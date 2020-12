Don't look back JPG Galerie

Am Morgen des 22. Novembers feierte Galerie JPG die Ausstellungseröffnung „Bäume“ mit Werken von Brigitta Höppner und Silke Rath.Marburg. Den ganzen Tag über beleuchteten die Scheinwerfer des Showrooms der Galerie JPG die neu eingetroffenen Leinwände der Hamburger Künstlerinnen. Interessierte waren eingeladen, sich die Ausstellung „Bäume“ durch die Schaufenster anzusehen. Zur Überraschung der Passantinnen und Passanten hielt Galeristin JPG im ansonsten menschenleeren Raum 23 großformatige Botschaften hoch. Neben einführenden Worten in die Ausstellung wurde z.B. mit „Get blessed“ Bob Dylan zitiert. 1967 hielt er als Musikpionier ungleich gleichgültiger in dem Video „Don't look back“ Kartonbotschaften in die Kamera.Scheinbar wird in Weidenhausen nicht zurückgeblickt, sondern vielmehr nach Möglichkeiten der coronakonformen Kulturarbeit gesucht. Die Ausstellung fängt das aktuelle Interesse der Bevölkerung ein: Landschaften in Geschwindigkeit (Painting stills von Höppner) und durch Präzision entschleunigte Arbeiten (Leinwand-Cuts von Rath).Ausstellung „Bäume“ bis Februar 2021 in der Galerie JPG, Weidenhäuser Str. 34, 35037 Marburg. Videomitschnitt der Eröffnungs-Performance: https://www.youtube.com/watch?v=WANf-TySqrA