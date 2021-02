Die DGW informiert: Die Bücherbank Wittelsberg ist umgezogen: Am Sportplatz 11

Vor über 12 Jahren, am 28. November 2009 wurde in Wittelsberg die BÜCHERBANK, eine Tauschbücherei, in der ehemaligen Raiffeisenbank am Marktplatz 2 durch Rainer Nau, den Vorsitzenden der Dorfgemeinschaft, eröffnet. Der Einladung waren viele Wittelsberger Bürger, sowie Herr Schütz, von der Raiffeisenbank und BG Schulz gefolgtDie Dorfgemeinschaft Wittelsberg hatte mit dieser BÜCHERBANK in kurzer Zeit nach dem Fest “Kultur an der Schanze“, ein weiteres Projekt verwirklicht.Was ist eine Tauschbücherei? Alle Bücher in unserer BÜCHERBANK sind Geschenke von Lesefreunden und Freundinnen, die ihre Bücher zum Lesen, Tauschen und zur Weitergabe hierher gebracht haben erklärte Friederike Damm, die maßgeblich an der Idee beteiligt war.Es gibt keine Ausleihe, die Bücher sind nicht gekennzeichnet. In unserer Tauschbücherei gibt es eine breite Auswahl von Themen, auch Kinderbücher haben ihren Platz. Die Benutzer haben die freie Auswahl.In den vergangenen 12 Jahren wurde diese Tauschbücherei sehr gut besucht und der Bücheraustausch ist weiterhin sehr gefragt. Ende 2020 musste die Bücherbank umziehen, der Mietvertrag war ausgelaufen.Die DGW konnte beim TSV Wittelsberg als Mieter einziehen und seine Bücherbank neu gestalten. Der schnelle Umzug konnte nur durch die tatkräftige Hilfe der Mitglieder, vor allem von Simone Wagner und dem 2. Vorsitzenden Frank Vaupel erfolgen.Ab 01.03. kann die Bücherbank wieder besucht werden. Unter Corona Bedingungen und mit Hygiene Konzept.Mit der BÜCHERBANK möchte der Verein Dorfgemeinschaft Wittelsberg das Gespräch und das Miteinander im Dorf zwischen Kindern und Erwachsenen, zwischen neuen und alteingesessenen Bürgern aktiv unterstützen und voranbringen.Die BÜCHERBANK ist wieder täglich geöffnet.Ab 01.03. von 7.00 bis 22.00 UhrAb 01.11. von 8.00 bis 18.00 Uhr