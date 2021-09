Die Camera Obscura im neuen Gewand, Vorbereitung auf die Saison 2022

Vorbereitung auf die Saison 2022Bei strahlendem Sonnenschein hat der Graffiti Künstler Mathis Hagenauer aus Marburg in einer mehrtätigen Aktion 3 Außenwände der Camera Obscura am Schloss neu gestaltet. Da das ehrenamtliche Team seit 2019 pandemiebedingt keine Führungen mehr in der Camera Obscura anbieten konnte, war diese nun längere Zeit verwaist und verleitete dazu getaggt zu werden.Deshalb haben die Ehrenamtler beschlossen schon auf den Außenwänden zu zeigen, was eigentlich so bei den Führungen im Innenraum geboten wird. Sehr schnell wurde dann der Beschluss gefasst einen professionellen Graffiti-Künstler damit zu beauftragen, dies umzusetzen. Zwei weitere Außenwände sollen noch in den nächsten Monaten von Studierenden aus dem Fachbereich Physik der Universität Marburg mit Informationen zur Optik und zum Physikstudium gestaltet werden.Heinz Jansen vom Camera Obscura Team sagt über das entstandene Graffiti-Werk „Nun kann man sich schon von außen ein Bild davon machen, was wir in dieser geheimnisvollen Hütte so zeigen. Denn mit der einzigen begehbaren Camera Obscura in Hessen bieten wir die Möglichkeit das Entstehen eines Bildes vom Schloss und Marburg mitzuerleben.“ Und Andreas Maria Schäfer ergänzt „Dass wir hier in Marburg die Möglichkeit haben, praktisch hautnah in einer Kamera zu stehen und den Vorläufer von Film und Fotografie zu erleben, ist schon ein besonderes Geschenk.“Nun hofft das Team der Camera Obscura sehr darauf zum 20-jährigen Jubiläum in der nächsten Saison von Mitte März bis Mitte Oktober 2022 wieder einen erlebbaren Einblick in die Welt der Optik präsentieren zu können.Zurzeit sucht das Camera Obscura-Team noch 2 Mitwirkende, welche Freude daran hätten, eigene Führungen in der Camera Obscura an den Sommerwochenenden anzubieten. Bei Interesse bitte Email an fotograph1956@web.de