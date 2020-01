Die AnStifter: Auschwitz-Appell

Auschwitz-Appell

mit einem „Auschwitz-Appell“ eine Aktion gestartet, die zum dauerhaften Unterhalt und Ausbau der Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau aufruft. „Kein anderer Ort symbolisiert den Terror der Nationalsozialisten und den Holocaust so sehr wie das ehemalige deutsche Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau“, heißt es in dem Aufruf.Vor dem Hintergrund zunehmender antisemitischer und fremdenfeindlicher Übergriffe fordern zahlreiche Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens die Öffentlichkeit und die Bundesregierung auf, alles zu tun, um dieses Mahnmal auf Dauer als Erbe der Menschheit zu erhalten.Dieses Anliegen ist wichtig, zumal die Generation der Zeitzeugen langsam ausstirbt. Nicht weniger wichtig ist meiner Ansicht nach, dass die Erkenntnisse über die sozialpsychologischen und sozialökonomischen Bedingungen, die das Grauen erst ermöglichten, in die Herzen und Köpfe vor allem der Jugend eingepflanzt werden. Sonst haben falsche, totalitäre Heilsbringer leichtes Spiel.Kein anderer Ort symbolisiert den Terror der Nationalsozialisten und den Holocaust so sehr wie das ehemalige deutsche Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau, Inbegriff einer bürokratisch perfektionierten Mordmaschinerie und Symbol für Barbarei und Gnadenlosigkeit. Mehr als 1,1 Millionen Menschen wurden hier fabrikmäßig vergast, erschossen und zu Tode geschunden – Juden aus ganz Europa, Polen, sowjetische Kriegsgefangene, Sinti und Roma, Homosexuelle, Bibelforscher, Emigranten, politische Gegner der Nazis…Das „deutsche nationalsozialistische Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau (1940–1945)“ ist heute Teil des Weltkulturerbes, Ort der kollektiven Erinnerung und Begegnung, der Aufklärung für die nachfolgenden Generationen, aber auch Warnsignal für die vielfältigen Bedrohungen der Menschenrechte heute.Gedenkstätte und Museum Auschwitz-Birkenau werden täglich von tausenden Menschen besucht, für Unterhalt, Betrieb, Konservierung und Forschung sind große Summen erforderlich, um die immer wieder gekämpft werden muss. Wir appellieren am Auschwitz-Gedenktag 2020 an die Bundesrepublik Deutschland, an die deutsche Öffentlichkeit, in Anerkennung der historischen Schuld diese Erbschaft anzunehmen und alles zu tun, dass dieses Mahnmal auf Dauer als Erbe der Menschheit erhalten wird.Eine Initiative der AnStifter – Bürgerprojekte gegen Gewalt und VergessenZustimmungserklärungen bitte an peter-grohmann@die-anstifter.de (v.i.S.d.P.) oder per Post: Peter Grohmann, Kremmlerstraße 51, D 70597 StuttgartZu den Erstunterzeichnern gehörenMaler /, Stellv. Geschäftsführer Jüdischer Weltkongress /Paris, Söhne und Töchter der aus Frankreich deportierten Juden /Berlin, Musiker /MdL, Präsidentin des Landtags /Ökologin /Präsidentin Brot für die Welt + Rainer Weitzel /Bundesministerin der Justiz a.D. /Vorstandssprecherin Isr. Religionsgemeinschaft (IRGW) /Publizist /Vorsitzender Allg. Rabbinerkonferenz /Württ. Kunstverein /Ludwigsburg, Förderverein Zentrale Stelle zur Aufklärung der NS-VerbrechenElbenrod, Stolpersteine /Bodman, Bildhauer /Schwalbach, Stadtrat, Gesellschaft für Christl. Jüdische Zusammenarbeit (MTK) /Stuttgart, Hochschule der Medien /Antisemitismus-Beauftragter Landesregierung BaWü /Köln, lit.COLOGNE /MdB /Journalist*ten helfen Journalist*en /Weimar, Deutsches Nationaltheater,Staatskapelle /Frankfurt, Berufsverband Bildender Künstler /Naturfreunde /VdK-Vorsitzender /Festival politischer Film /Deutsch-Polnische Gesellschaft /Berlin, Intern. Peter-Weiß-Gesellschaft Ute Scheub /Oberbürgermeisterin Kirchheim/T. /Stuttgart /u.v.m.