DFG Marburg e.V.: Moritz Rauchhaus im Kerner, er las aus seinem Buch: Wohl bekam's !

Was kam zur Hochzeit Napoleon Bonapartes 1810 auf den Tisch? Was gab es bei einem Festmahl der Schneidergilde Londons 1430? Vom mittelalterlichen Italien führt diese besondere Anthologie über Astronautennahrung im Weltraum bis in die transatlantische Diplomatie unserer Tage: in einhundert Menüs durch die Weltgeschichte - eingängig kommentiert und aufwendig gestaltet.Der Blick auf die Teller bringt uns näher an die Geschichte heran als eine historische Abhandlung. Speisekarten beflügeln die Phantasie, sie gewähren einen überraschenden Einblick, sie zeigen uns, was war und wie es war. Doch gleichzeitig schmecken wir die kulinarische Distanz: Was ist der Pomp einer Staatspräsidentin von heute gegen den Pomp eines Königs von einst?Die Kultur spiegelt sich in ihrem Essen: Der Suezkanal und der Gotthardtunnel werden eröffnet, Könige werden gekrönt und Triumphe gefeiert und die Beatles sitzen bei Elvis Presley. Mit diesem Buch sind Sie bei hundert solcher Anlässe zu Gast.Erläuterungen zu den Ereignissen, den Gästen und den Gerichten flankieren jede Speisenfolge. Aufwendig gestaltet werden die Menus von http://2xgoldstein.de/, deren Arbeit mit dem Verlag Das Kulturelle Gedächtnis bereits 2017 von der Stiftung Buchkunst ausgezeichnet wurde.Es ist eine kulinarische Reise durch die Weltgeschichte, vom Speiseplan der Bamberger Domherren, über das päpstliche Frühstück am Johannistag bis zum Essen an Bord des Orient-Express. Man kann bedeutende Eröffnungsdinner, das erste Menü im Weltall oder Präsident Obamas letztes State Dinner nachlesen. Stets gibt es historisch viel zu entdecken und man erfährt, welche Speisen aufgetischt wurden. Die Menükarte gibt Aufschluss über die Tafeln der Reichen und Mächtigen - sie zeigt das Wesen des kulinarischen Beisammenseins. Die Geschichte der Essanlässe ist sehr vielfältig und bietet genug Stoff zum Staunen. Der neugierige Blick über die Schulter historischer Persönlichkeiten findet volle Teller. Manchmal gibt es kein Zeremoniell, sondern schlicht ein Essen in Gesellschaft. Die Verschiedenartigkeit der hier versammelten Speisenfolgen zeigt die unterschiedlichen Selbstverständlichkeiten der Essenden.Tobias Roth und Moritz Rauchhaus sind Autoren, Übersetzer und Philologen. Sie erfüllen - nach eigenen Angaben - das Klischee, dass ausgedehnte Forschungsaufenthalte in Italien gefräßig machen. Die Suche nach historischen Speiseplänen führte sie in die Archive großer Bibliotheken, aber auch in die entlegensten Winkel des Internets.