„Deutlich Diffus“ Fotoausstellung der Blauen Linse in der Galerie Haspelstraße 1

Haspelstraße 1Das Spiel mit Schärfe und Unschärfe ist in der Fotografie einwesentliches Gestaltungselement. Je nach Einsatz erzeugt es räumlicheTiefe, die Illusion einer bewegten Dynamik oder lenkt den Blick desBetrachters gezielt auf zentrale Bildaussagen. In der Ausstellung„Deutlich-Diffus“ erweitert die Fotogruppe Blaue Linse Marburg diesesSpiel um vielfältige Nuancen. Eine Fülle von scharfen Details erzeugenein vexierendes und damit diffuses Gesamtbild, scheinbar klare Ordnungist in Wirklichkeit Chaos, und das Diffuse ergibt trotzdem eindeutliches Bild. Die Inszenierung von Spiegelungen, Verzerrungen undUnschärfen neben Statik und Schärfe wird so zur Projektionsfläche desBetrachtenden.Armin Bender zeigt in einer Dreierserie bizarre Lichtmalereien über demnächtlichen Schloss. In einer zweiten Motivwahl interpretiert er dasThema über ein Spiegelmosaik in einem venezianischen Café.Donnernder Rauch" nannten die Einheimischen den weißen Nebeldunst, derüber den hinabstürzenden Wassermassen des Sambesi aufsteigt. Deutlicherkann man das Naturwunder der Victoria Falls nicht beschreiben, sagtErhart Dettmering.Andrea Freisberg taucht mit ihren Fotos tief ein in die flüchtige Weltvon erstarrtem Eis und fließendem Wasser.Das Titelbild zur Ausstellung von Heike Heuser zeigt eine bewegte Szenemit sich an der Straßenbahn festhaltenden Kindern vor dem Taksim-Platzin Istanbul. In ihrer eigentlichen 8 er Serie zum Thema bekommt die EZBFrankfurt „Schwanenbesuch“. Ein Schwan macht sich auf den Weg auf dasnoch klar erkennbare Spiegelbild der EZB im Main, durchschwimmt es undlöst das Bild langsam auf.Unter dem technischen Ausdruck „f/1,1“ zeigt Reinhard Keller zwei Reihenvon Fotografien („Altes Laub“ und „Junge Blätter“), in denen dievollkommen geöffnete Blende (f 1,1) nur einen eng begrenzten, deutlichscharfen Bereich zulässt, während sich der Rest des Motivs in diffuser,malerischer Unschärfe verliert.Friedemann Korflür stellt einen Klassiker aus, der trotzdem immer wiederfasziniert: Das Riesenrad im Wiener Vergnügungsviertel Prater dreht sichgemächlich und doch so geschwind vor einem winterlich blaugrauenAbendhimmel.Für Gudrun Niessner-Wild gibt die Fotografie nicht das Sichtbare wieder,sondern macht sichtbar, nach Paul Klee.Das Thema der Ausstellung hat Susanne Saker dem Wortsinn entsprechendumgesetzt. Ihre Serie „Stromlinien“ bildet das scheinbare Chaos derStromleitungen in den Straßen Bangkoks ab.„Dive In“ - mit seiner Bilderserie lädt Chris Schmetz die Betrachtendenein, in die verschiedensten Bedeutungsebenen seiner Fotos einzutauchenund sich mit dem Spannungsverhältnis von Fotografiertem und Fotografauseinanderzusetzen.Eine kleine Geschichte von Werden und Vergehen zeigt Edgar Zieser mitseinen Fotografien von einer Tanzperformance im Bockenheimer Depot /Frankfurt. Die Performance vom 5. Mai 2017 war eine Art Vorspiel zu derdreiteiligen choreographischen Präsentation ’Extinction of a MinorSpecies’ von Jacopo Godani.Do 4. bis Mi 31. März, Galerie Haspelstraße 1, MarburgÖffnungszeiten: Di. -Fr. 15-18 Uhr, Sa. 13-15 UhrEin Besuch der Ausstellung ist als private Verabredung unter Beachtungaktueller Corona-Regelungen möglich. Kontakt: 0176/44531223 (Herr E. Zieser)Online-Präsentation unter www.blaue-linse.de/ausstellungen/deutlich-diffus