DER FOTOBUS STARTET ZUM AUFTAKT VON MARBURG 800 AM 28. MÄRZ!

Der FOTOBUS wird zum Stadtjubiläum Marburg 800 vom 28. März bis 16. Oktober als eines der großen Projekte alle 21 Außenstadtteile Marburgs besuchen. Er wird immer für 8-10 Tage an einem zentralen Platz in den Stadtteilen stehen. Dort wird er es den Menschen vor Ort ermöglichen, eigene Fotoprojekte durchzuführen oder Unterstützung bei unterschiedlichen fotografischen Aktionen anbieten.„Jetzt geht es endlich los“, sagt Thomas Dimroth vom FOTOBUS-Orgateam. Am 28. März wird der FOTOBUS zum ersten Mal der Öffentlichkeit präsentiert. Er fährt am Erwin-Piscator-Haus vor und zeigt als Erstes die Ausstellung „Stadtteilimpressionen“ der FotoCommunityMarburg. Diese wird um 15Uhr eröffnet und ist an diesem Tag bis 18Uhr zu besichtigen. Gleichzeitig wird an diesem Nachmittag erstmals das Riesen-Foto-Memory präsentiert, welches die Besuchenden dann vor Ort spielen können. Eine Foto Box, in der man sich fotografieren lassen kann, präsentiert diese Fotos dann auf einer Leinwand und zwei inklusive Führungen runden den Auftakt des FOTOBUS-Projektes ab.Danach wird der Bus zuerst für 10 Tage zum Bürgerhaus Marbach fahren und das Programm dieses Stadtteils präsentieren. Mehrere Stadtteile haben Ihre Programme schon fertig und bieten Ausstellungen, Fotowalks, Fotodokumentation eines Backhaustages und noch vieles mehr an. Die Ergebnisse und die Zeitfenster vor Ort finden sich in den Programmangeboten wieder, die regelmäßig aktualisiert auf der Website des KNFM e.V. zu finden sind: https://knfmev.de/fotobus-standorte/. Es lohnt sich also, immer wieder vorbeizuschauen. Die Kooperationspartner FotoCommunityMarburg und KulturNetzwerkFotografieMarburg e.V. (KNFM) zeichnen sich verantwortlich für die Durchführung und Betreuung des Projektes. Dieses wird von den beiden Gruppen fast vollständig ehrenamtlich geleistet. Aus dem Orgateam berichtet Andreas Maria Schäfer: „Es macht einen Riesenspaß, mit solch engagierten Menschen dieses große Projektdurchzuführen.“ Mit der finanziellen Unterstützung der Sparkassen Kulturstiftung Hessen-Thüringen, der Universitätsstadt Marburg und der Stadtwerke Marburg wird der FOTOBUS wirkungsvoll seinen Beitrag zum Stadtjubiläum leisten. Die Busfahrer des Vereins Nahverkehrsgeschichte Marburg werden den Fotobus ehrenamtlich zu den Stellplätzen in den Stadtteilen fahren.Dabei spielen die Stadtwerke noch eine besondere Rolle. Sie haben dem Verein KNFM kostenlos einen ausrangierten 12m langen Stadtbus zur Verfügung gestellt, welcher von diesem zum FOTOBUS umgebaut wurde. Dem Bus wurden die Sitze entnommen und es wurden Präsentationswände für Ausstellungen eingebaut. Außerdem erhielt er ein neues Außenkleid, sodass er überall sofort als FOTOBUS zu erkennen ist. Martin Patte vom Umbauteam stellt fest: „Der Stadtbus wird nicht wiederzuerkennen sein, da wir ihn zu einer tollen, mobilen Galerie umgebaut haben.“In Kooperation mit Forschungszentrum Deutscher Sprachatlas wird ein angegliedertes Teilprojekt verwirklicht. Deren Mitarbeiter*innen werden in ausgewählten Stadtteilen vor Ort mundartliche Tonaufnahmen machen. Hierzu werden die Bürger*innen gebeten, mit einem Foto zum FOTOBUS zu kommen und dort die Geschichte zum Bild auf Platt zu erzählen. Mit den Bildern und den Tonspuren soll dann ab 12. Oktober 2022 eine Ausstellung im Forschungszentrum eröffnet werden.Beteiligte Stadtteile:Bauerbach, Bortshausen, Cappel, Cyriaxweimar, Dagobertshausen, Dilschhausen, Elnhausen, Ginseldorf, Gisselberg, Haddamshausen, Hermershausen, Marbach, Michelbach, Moischt, Ockershausen, Richtsberg, Ronhausen, Schröck, Stadtwald, Waldtal, Wehshausen, WehrdaDie Projektpartner:Die FotoCommunityMarburg ist ein Zusammenschluss und Netzwerk von Menschen, die Freude an der Fotografie haben. Sie wurde 2010 von Andreas Maria Schäfer gegründet und hat seit dieser Zeit etliche Ausstellungen und Fotoprojekte realisiert. Unter anderem zusammen mit der Volkshochschule Marburg seit 2014 die jährlichen Marburger Fototage. https://www.fotocommunitymarburg.de/ Das KulturNetzwerkFotografieMarburg hat sich in 2017 zur Organisation des Photo.Spectrum.Marburg gegründet und sich in 2020 die Rechtsform eines eingetragenen Vereins gegeben. https://knfmev.de/ Das langfristige angelegte Satzungsziel dieses Vereins ist die Förderung des Kultur- und Bildungsgutes Fotografie.Weitere Informationen zum FOTOBUS finden Sie auch hier: https://knfmev.de/fotobus/ Kontaktdaten: Vorstand KNFM Andreas Maria Schäfer; T0160-99645333: KulturNetzwerkFotografieMarburg e.V., Weidenhäuser Str. 34, 35037 Marburg.kontakt@knfmev.de, www.kmfmev.de