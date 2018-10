Das Ausstellungsjahr 2019 in der Galerie JPG - Turbulentes Treiben in Weidenhausen

Zum Jahresende blickt die Galerie JPG auf neun Ausstellungen zurück (davon zwei mobile) und freut sich über das rege Interesse und den Austausch von Künstlern und Gästen. Mit Besucherzahlen von etwa 200 bis 1050 Gästen pro Monat, haben sich die Weidenhäuser Räume längst als neues Kulturwohnzimmer Marburgs integriert. So bleibt auch 2019 das Herzstück (die Kunstvermittlung) bestehen mit kostenfreien Führungen und Begleitprogramm – stets eingebettet in das Thema der jeweiligen Ausstellung.Man darf gespannt sein, welche Überraschung die Besucher zum Marburger Fotomonat März erwartet, da laden nämlich Künstler Michael Wagner und Galeristin JPG unter dem Motto „Safety first“ zu einer Bondage-Fotografie-Ausstellung ein.2019 zeigt Galerie JPG in der Weidenhäuser Str. 34, 35037 Marburg, sechs Ausstellungen und lädt zu kostenfreien Führungen ein. Jahreshighlight ist die Ausstellung „Wirbel im Gestein“ von Michael Evers, die in das Begleitprogramm des Nachhaltigkeits-Symposiums „Formklang der Beere. Natur in Kunst und Philosophie“ integriert ist.Informationen erteiltJPG unter: 0176-61731093. G A L E R I E J P G Atelier mit ProduzentengalerieJPG/Jessica Petraccaro-Goertsches M.A.Weidenhäuser Straße 34, 35037 Marburg0176-61731093 jpg@kukuma.euwww.galeriejpg.deI.„MARV“ aktuelle Einzelausstellung bis 25. Januar 2019 mit Zeichnung und Druckgrafik von Silke Rath (Hamburg)II.„Zufall und Farbe“ Doppelausstellung vom 5. Februar bis 15. März 2019 mit Malerei, Zeichnung und Künstlerbüchern von Tong Zhu (Marburg und Nanjing, China) und JPG (Marburg)III. (6. Marburger Fototage)„Safety first“ Bondage-Ausstellung vom 23. März bis 10. Mai 2019 mit Fotografien von Michael Wagner (Marburg).Vernissage am 23. März um 19 Uhr mit Show und Künstlergespräch (Einlass ab 18 Jahren, Muttizettel nicht erwünscht), Ausstellung bis 10. Mai mit weiterem Begleitprogramm.IV.„Wirbel im Gestein“ (AT) Symposiums-Ausstellung vom 17. Mai bis 23. August 2019 mit Malerei, Zeichnung und Texten von Michael Evers (Kassel)V.„unhaltbar haltlos“ Einzelausstellung vom 31. August bis 22. November 2019 mit Malerei von Mi Sun Choi (Marburg)VI.„Fall out“ (AT) Ausstellung vom 29. November bis Februar 2020 mit Grafik, Objekten und Installation von Silke Rath (Hamburg)Alle Angaben ohne Gewähr. Galerie JPG, Weidenhäuser Str. 34, 35037 Marburg, www.galeriejpg.deSa., 3. November, 14 Uhr Kostenfreie Führung durch Galerie-Ausstellung „MARV“ mitZeichnung und Druckgrafik von Silke Rath (Hamburg)Marburg b(u)y NightFr., 30. November, 20 Uhr Weihnachtsfeier der Galerie „ITALIEN ZU GAST“Sa., 1. Dezember, 14 Uhr Kostenfreie Führung durch Galerie-Ausstellung „MARV“ mitZeichnung und Druckgrafik von Silke Rath (Hamburg)Sa., 8. Dezember, 20 Uhr Theater GegenStand Produktion zu Gast mit: „SPRACHE ISTEINE WAFFE. HALTET SIE SCHARF“Ein Kurt-Tucholsky-Abend, Online-Kartenverkauf: reservix.deSo., 9. Dezember, 17 bis 19 Uhr Experimentelle Veranstaltung „SEELENBILDER & KLANG“von Violetta Winterberg, Dorothea Winter, Abdullah Kirli,Özkan Salman und JPG. Hutspende erwünschtST.ART – EUROPÄISCHE MESSE FÜR ZEITGENÖSSISCHE KUNST, FRANKREICHStraßburg, 16. bis 18. November BADEN ART GALERIE, Offenburg vertritt Malerei vonVallendor und Kempf sowie Fotografie von JPG (Stand C066in Halle 7)So., 18. November, 11 Uhr Vernissage Expo im Glashaus Rauschenberg (mit Gemeinschaftsarbeitenvon Duo Probst/JPG)