Dankeschön-Dämmerschoppen, 19. November 2021, 18 Uhr, im Musikergarten Ebsdorf

Ein besonderes Dankeschön geht wieder an:Die Vereinsvertreter/innen (Vorstände), die viel Zeit in die Verwaltung eines Vereins investierenundDie „Grünflächenpfleger/innen“, die dafür sorgen, dass unser Dorf in einem ansehnlichen Zustand istBei diesem Treffen möchten wir zu Beginn gerne kurz ansprechen:Terminplanung für 2022 (für schon festgelegte Termine) Bitte lasst uns eure Termine in schriftlicher Form zukommen.Rückblick „Einweihung Musikergarten“Investitionen vom Erlös des EinweihungsfestesGründung einer VereinsgemeinschaftWir freuen uns auf Euer Kommen!Mario, Klara, Marita, Marcell und Ralf vom Ortsbeirat EbsdorfWir bitten um Beachtung: Um wettergerechte Kleidung wird gebeten.Zwecks Planungen bitte Rückmeldung entweder persönlich an unsoder telefonisch an Mario 0177-5157832