„Copy paste“ jeder macht's – auch die Kunst?!

Nachwuchsbildhauer Janis Mengel eröffnet seine erste große Einzelausstellung amAm Eröffnungsabend können einige der Exponate auf Abstand und ohne Mund-Nasen-Maske durch die geöffneten Schaufenster betrachtet werden.Worum geht es Mengel, wenn er seine Formen, Modelle und Figuren immer und immer wieder in andere Materialien transformiert und damit die Spuren des Kopiervorgangs in den Vordergrund seiner Arbeiten rückt? Verbeugt er sich vor den eigenen Vorbildern oder reibt er sich künstlerisch an diesen? In einer Welt der digitalen (Un)Möglichkeiten, Berührungsängste und Verbote ist Mengels Kunst, die derzeit auch im Marburger Kunstverein zu sehen ist, eine standhafte.Bevor es Mengel zum Studium an die Hochschule für Künste nach Bremen zog, schloss er seine Ausbildung mit Auszeichnung zum Steinmetz in Marburg ab und arbeitete in Vietnam und Italien.Sein Stil ist von einer tiefen Schlichtheit geprägt, welche künstlerisch und handwerklich brillant die Themen des eigenen Berufsstandes auf ehrliche, humorvolle Weise hinterfragt.Die Skulpturenausstellung ist die erste große Ausstellung der Bildhauerei seit Gründung der Galerie JPG vor drei Jahren. Die Galeristin gesteht: „Zugegeben, große Skulpturen konnten wir in Weidenhausen nie zeigen, Mengel beweist uns aber, dass dies gar nicht zwingend nötig ist. Denn Größe ist sicher keine gewichtige Frage mehr in unserem digitalen Zeitalter...“Janis Mengels Skulpturenausstellung „copy paste“ wird am 5. September um 19 Uhr eröffnet,ist bis zum 6. November jeden 1. Samstag im Monat von 11 bis 15 Uhr, sowie sehr gerneindividuell auf Anfrage unter Tel. 0176-61731093 geöffnet. Galerie JPG, Weidenhäuser Str. 34, 35037 Marburg.