Chor Joy of Life lädt ein: 17. November 2019, 18 Uhr, Luth. Pfarrkirche Marburg

wir laden Sie/Euch auf diesem Wege zu unserem nächsten Konzert am kommenden Sonntag herzlich ein.Auch "Joy of Life" mit Chorleiter Jean Kleeb, der in Brasilien aufgewachsen ist, möchte einen kleinen Beitrag zum Thema Umweltschutz leisten.Wir hoffen sehr, Sie/Euch auf verschiedene Art und Weise über Chorgesang, Instrumente, Worte und ansprechende Fotoimpressionen zu erreichen bzw. zu sensibilisieren und mit unseren Darbietungen für alle Beteiligten einen eindrucksvollen und nachklingenden Sonntag Abend zu gestalten.Wir freuen uns sehr über Ihren/Euren Besuch.Gerne kann die Nachricht auch an andere InteressentInnen weitergeleitet werden.