CD-Release-Party „No Stiff Profile“ verwebt Musik und Natur am 25. Mai in der Galerie JPG

CD-Release-Party „No Stiff Profile“ verwebt Musik und Natur am 25. Mai in der Galerie JPGZwei Dinge haben New Classic Rock, Alternative Rock und Adult-Rock gemeinsam: den Rock und die Band Mary & The Soundbreakers.feiern Marion Brix (Gesang/Akustikgitarre), Marc Brix (E-Gitarre), Jürgen Schmittdiel (E-Bass) und Thomas Schlitt (Schlagzeug) ihre erste CD-Release-Party in der Galerie JPG.Bei freiem Eintritt mit Hutspende, animiert die Band junge wie ältere Zuhörer zum Mitrocken.Dabei treffen zwei Pole in den Räumen der Weidenhäuser Galerie aufeinander: der laute, aktive und musikalische sowie der kontemplative und ruhige.Jürgen Schmittdiel Photography präsentiert während des Live-Konzertes Fotos von märchenhaften Wäldern und alten Bäumen. Komponistin und Sängerin Marion Brix beschreibt die Nähe ihrer Songs zur Natur: „Bäume erden. Sie geben Hoffnung und Trost, sie verzaubern die Umwelt...Immer haben sie uns etwas zu sagen: Vergleich dich nicht! Du bist einzigartig. Ruh dich aus. Schau nicht zurück. Bleib' bei dir. Liebe, aber lass dich nicht ausnutzen. Verbieg dich nicht. Lasse dich von Märchen verzaubern...“„No Stiff Profile“, 25.5.2019, ab 19 Uhr, freier Eintritt, Showroom Galerie JPG, Weidenhäuser Straße 34, 35037 Marburg, galerie jpg.de, Hörproben: https://www.gigmit.com/mary-the-soundbreakers, Weitere Informationen:www.backstagepro.de/mary-the-soundbreakers bzw. 0176-61731093 (Galerie JPG).