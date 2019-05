Buntes Turmfest, Himmelfahrt, Do. 30. Mai 2019 von 11.00 bis 18.00 Uhr

Lokalglobal, der Blick über den alltäglichen HorizontEin Fest von In- und Ausländern für Aus- und Inländerzum Kennenlernen, Spaßhaben und mal den Alltag vergessenund nach dem Fest: ”Neue Kontakte pflegen!”Eintritt freiLiebe Freunde des “Bunten Turmfestes”,Der Himmelfahrtstag nähert sich und mit ihm das vierte “Bunte Turmfest”. Alle Akteure werden ebenso wie auch wieder alle Besucher sehr unterschiedlich und bunt daher kommen. Wir freuen uns - genau wie in den vergangenen Jahren - auf eine wohlwollend freundschaftliche Atmosphäre unter uns Allen.Das Kulturprogramm:- ab 11.00 Uhr auf die Mundharmonikaspieler- ab 13.00 Uhr auf die bunten internationalen Musikgruppen- die internationalen Essensstände- den Kletterbaum, die unterschiedlichen Kinderbelustigungsprogramme- und all all das, was uns bis zum 30. Mai noch alles so einfällt...Unser Motto:Alteinsässige und frisch hinzugezogene Marburger Bürger initiieren gemeinsam ein Fest undhoffen wieder auf ein beglücktes Dauerlächeln in allen Gesichtern unserer Besucher.Außerdem gibt es:Einen Zubringerdienst (Shuttleservice) vom Klinikum zum Turm und zurück von 13.00 bis ca. 18.00 Uhr(dazu fährt man mit den Bus-Linien: 2, 7, 9, 11, und 19 zum Marburger Klinikum Haupteingang)Initiatoren, Organisatoren und Förderer:- MObiLO e.V., Inklusionsprojekt im TurmCafé- Magistrat der Stadt MarburgFachdienst für Migration und FlüchtlingshilfeFachdienst Kultur- Vielfalt Marburg e.V.Ursprüngliche Idee und Sinn des “Bunten Turmfestes” im Jahr 2016:Wir schrieben damals: Auch wir vom Verein MObiLO e.V., (die Betreiber des TurmCafés im Kaiser-Wilhelm-Turm), sowie das Projekt „Mosaiksteine“ des Magistrats der Universitätsstadt Marburg, wollten etwas zur Willkommenskultur der angekommenen Geflüchteten in unserer Region beitragen.Das „Bunte Turmfest“ sollte sowohl Ansässigen wie neu Angekommenen Bewohnern Marburgs und Umgebung eine schöne Möglichkeit eröffnen, durch die gemeinsame Planung eines Festes als auch der Teilnahme auf dem Fest selbst Beziehungen zu knüpfen und einen Schritt aufeinander zu zu gehen. –