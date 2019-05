Bunte Autoräder Am Grün - Ungewöhnliche Pop-Up-Ausstellung „Du hast ja ein Rad ab!“

Am Samstag, 25. Mai eröffnete im Laden Rad am Grün eine ungewöhnliche Pop-Up-Ausstellung: Bunt gestaltete Radkappen der Workshop-Teilnehmer rund um Lou Meckelnburg (Up-Cyclings-Akteurin von „Formklang der Beere“).Mit einem Augenzwinkern fragten sich die fast zwanzig Vernissage-Besucher, ob die Kappen nicht wieder neue Besitzer finden und damit die Marburger Autolandschaft verschönern könnten...„Du hast ja ein Rad ab!“ zu den Ladenöffnungszeiten zu sehen bis Ende August, Rad am Grün, Am Grün 54, 35037 Marburg, Informationen erteilt Galerie JPG, www.galeriejpg.deSollten Sie Verwendung dafür haben, freuen wir uns sehr!Bei Fragen oder Materialwünschen, melden Sie sich sehr gerne bei mir.Mit vielen freundlichen Grüßen vonIhrerJessica Petraccaro-Goertsches M.A.G A L E R I E J P GAtelier mit ProduzentengalerieJPG / Jessica Petraccaro-Goertsches M.A.Künstler-KunsthistorikerinWeidenhäuser Straße 34, 35037 MarburgMobil: 0176-61731093Aktuelle Ausstellung:'WIRBEL IM GESTEIN' von Michael Evers (Kassel)Aktuelle Veranstaltung "Formklang der Beere":