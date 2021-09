Bürgerhilfe Ebsdorfergrund: heute Grundcafé im Bürgerhaus Dreihausen

Was bieten wir an:Fahr- und Helferdienste: Tel.: 01 73 / 36 36 386Bitte beachten Sie die Anmeldezeiten! (s. Seite 2)I. Wie hilft die Bürgerhilfe Ebsdorfergrund?1. Fahrdienst/Begleitung bei Arztbesuchen, Therapiestunden,Behördengängen usw.2. EinkaufshilfeFahrdienst/Begleitung beim Einkaufen oder selbstständige Erledigungder Einkäufe und Fahrten zu Bank und Sparkasse3. Telefon- und Besuchsdienste4. Entlastung pflegender AngehörigerKeine Übernahme, aber eine kleine Entlastung, wenn es notwendig ist(Rollstuhl schieben, auf erkrankte/behinderte Personen aufpassen…)5. ReparaturhilfenFür kleinere Arbeiten in Haus und Garten6. Vermittlung von unterschiedlichen Helfern7. Beratung und Hilfe in Notfällen aller Art8. Unser Grundcafé im Bürgerzentrum Dreihausenist für alle Bürger/innen donnerstags von 14.30 – 17.00 Uhr geöffnet.Das aktuelle Programm entnehmen Sie bitte dem Mitteilungsblatt derGemeinde.II. Wie funktioniert dieser Verein?In der Bürgerhilfe Ebsdorfergrund gibt es aktive und passive Mitglieder.Die aktiven Mitglieder leisten in ihrer Freizeit Hilfe und erhalten dafür Zeitgut-schriften in Form von Punkten, die sie selbst im Bedarfsfall einlösen können.Die passiven Mitglieder können den Verein durch ihre Mitgliedsbeiträgeunterstützen und gegen eine Gebühr von 1,50 € pro Stunde (bzw. jedeangefangene Stunde) Hilfe abrufen.III. Mitgliedsbeitrag pro Jahr:Einzelpersonen: 8,00 €Familien und Paare 12,00 €Juristische Personen: 50,00 €(des öffentlichen und privatenRechts, z. B. Vereine)IV. Fahrtkosten:Im Ebsdorfergrund: Hin- und Rückfahrt 3,00 €nur eine Fahrt 1,50 €Nach Marburg oder Kirchhain Hin- und Rückfahrt 6,00 €und Umgebung: nur eine Fahrt 3,00 €Nach Gießen und Umgebung: Hin- und Rückfahrt 8,00 €nur eine Fahrt 4,00 €Weitere Fahrten: nach VereinbarungV. Neue Anmeldezeiten für Fahrten:Tel. 01 73 / 36 36 386Montag, Dienstag und Donnerstag: von 10 bis 11 UhrFahrten zum Einkaufen und zu Bank und Sparkassefinden am Montagnachmittag ab 15 Uhr statt.Sie können direkt angemeldet werden beiFahrer Dietz Mosburger, Tel. 01 79 / 9 66 88 03