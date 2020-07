Buchvorstellung im Grund Treff in Wittelsberg

in Zusammenarbeit mit vielenBürgern der Gemeinde haben die beiden Wittelsberger Bürger Hans Werner Sauer und sein Bruder Georg, sowie die Hachbornerin Martina Becker und ihr Team von der Agentur WordBild dieses Werk zu Papier gebracht.Die Gemeinde Ebsdorfergrund unter Leitung von Bürgermeister Andreas Schulz, hat das Druck-Werk mit einem Betrag von 5000 € unterstützt.Bei der Übergabe der ersten Exemplare des Buches an die Gruppe, wurden Lob- und Dankesworte gesprochen vom Bürgermeister, dem Ortsvorsteher und Martina Becker.Es soll diesem Erstlingswerk eine zweite Auflage folgen in absehbarer Zeit, so H.W. Sauer.