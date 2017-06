Buchtipp: Rainer Güllich: Du entkommst nicht - Ein Marburg Krimi

Das Lokalkolorit macht die Handlung nachvollziehbar, man ist mitten drin.Wer hier lebt oder mal gelebt hat, weiß sofort was Sache ist.Sanda Raabe ist auf dem Weg ins Übergangswohnheim für Suchtkranke. Sie will ihrem Lebensweg endlich die positive Wende geben. Sie ahnt nicht, dass ihr eine Begegnung mit den Geistern der Vergangenheit bevorsteht und sie nicht mehr lange zu leben hat.Der Mörder ist schnell gefunden, doch der in der Einrichtung beschäftigte Ergotherapeut Christian Körber kommt an Informationen, die ihn an einen anderen Täter glauben lassen. Er nimmt eigene Ermittlungen auf ...KarinaVerlag, Wien, 2017, 128 Seiten, broschiertes Buch, 10.90 €ISBN-13: 9783961119349ISBN-10: 3961119341