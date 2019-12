Buchtipp: Karl Heinz Gimbel: Kleine Reihe von Marburg, Band 9, Marburg im 2. Weltkrieg

liebe Freunde,mein neues Buch (Band 9 meiner "Kleinen Reihe von Marburg") sollte erst im Januar 2020 erscheinen. Denn 2020 ist das Jahr mit 75 Jahre nach Ende des 2. Weltkriegs. Aber nun ist es schon vor Weihnachten 2019 im Handel!Karl-Heinz Gimbel: Marburg im 2. Weltkrieg88 Seiten, 6,00 Euro mit vielen Fotos, einige erstmals veröffentlichterhältlich ab sofort in den Buchhandlungen Elwert, Roppel, Kleinbergnächste Woche auch in Roter Stern, JacobiFür jedes Kriegsjahr ein Kapitel, viele Aufstellungen, Geschichten vom Krieg in MarburgDas Buch basiert auf Tagebuchaufzeichnungen mehrerer Bürger, dazu viele Einzel-Informationen von Marburgern, die den Krieg noch miterlebt haben. Im Jahr 2016 hatte ich bei myheimat einen kleinen Vorbericht eingestellt. Dieser Beitrag wurde bisher weit über 5.000x gelesen, eine ungeheure Zahl! Denn normal sind 200 bis 300 (das ist schon viel).Warum das Buch jetzt?a) Vor 75 Jahren wurde der Krieg beendet.b) Es gibt immer wieder die Falschaussage, dass Marburg vom Krieg verschont wurde. Wer das Buch gelesen hat, wird vom Gegenteil überzeugt.c) Letzte Möglichkeit, Zeitzeugen zu befragen. Dies habe ich seit 2014 gemacht. Leider sind bereits viele verstorben. Allen muss ich ganz herzich danken!d) Was im Krieg geschehen ist - auch in Marburg -, darf nicht vergessen werden.Mit den besten Grüßen und danke für das Interesse.Karl-Heinz Gimbel