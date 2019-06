Boogielicious “Boogie Woogie and Blues” - Samstag, 06.07.19, 20.00 Uhr, WaldBühne

BoogieliciousEeco Rijken Rapp (Piano), David Herzel (Schlagzeug)Dr. Bertram Bechers Blues-HarmonikaEintritt: 17,- / 13,- €OPEN AIR - keine ReservierungenBoogielicious ist ein deutsch-niederländisches Boogie-, Blues und Jazz-Trio, welches sich 2007zunächst mit Eeco Rijken Rapp (Klavier, Gesang) und David Herzel (Schlagzeug) als Duo gegründethatte, aber schon ein Jahr später als Trio mit Dr. Bertram Bechers Blues-Harmonika noch homogenerund abwechslungsreicher geworden war.Boogielicious ist momentan wohl eine der außergewöhnlichsten Boogie-Formationen der Szene inEuropa, die die Musik der 20iger, 30iger und 40iger Jahre in das aktuelle Jahrhundert katapultiert.Inzwischen haben sich die drei Musiker mit ihren vier Alben auf die vorderen Ränge ihres Genresvorgearbeitet. Staunten die Medien beim Debüt-Album „Boogielicious“ von Eeco Rijken Rapp undDavid Herzel noch über die durchgehende Qualität ihres gesamtem Albums (Pressestimmen:„Mühelos“, „schwerelos“, „einfach wunderbar“), so wird auf den folgenden Alben derunverwechselbare typische Sound des Trios auch durch die im Boogie eher selten eingesetzte Blues-Harmonika geprägt."...Boogielicious geht dabei enorm kompetent zur Sache.", Blues News 79 10/2014;"...Wahrscheinlich sollten Boogie-Platten grundsätzlich live eingespielt werden...'Boogie ALIVE' machtdas sofort klar.", Wasser-prawda.de (2014)Die Live-Auftritte geraten immer wieder zu umjubelten Highlights der Konzertsaison und dasUnternehmen „Boogielicious“ erreicht auch international eine neue Dimension.Die enorme Spielfreude der Band springt nicht nur bei ihren zahlreichen erfolgreichen Konzerten inDeutschland, sondern auch bei Konzerten in Frankreich, Niederlande, Schweiz, Belgien, England undPortugal auf die Zuhörer über.Boogielicious ist ein Trio, das die Liebhaber handgemachter Musik elektrisiert und Boogie Woogie-Fans, Alt-Rock'n-Roller, traditionelle Jazzer und Blues-Anhänger gleichermaßen hocherfreut!Die drei Musiker bestechen durch ihre unglaubliche Virtuosität, die Einzigartigkeit ihres Repertoiresund überzeugen mit ihrem brillanten Zusammenspiel – der Jazz scheint für sie ein Lebensgefühl zusein!Boogielicious erschließt sich Hörerschichten weit über den Boogie Woogie und Blues hinaus und locktmit ihrem unverfälschten und bodenständigen Sound mittlerweile auch wieder viele junge Fans zuihren Konzerten.Kurz gesagt und wie der Bandname schon andeutet – Köstlicher Boogie Woogie und mehr!www.boogielicious.dewww.herzel-records.deVideos of the week:Herzel Records Germanyc/o David HerzelMelanchthonstr. 79D-33615 BielefeldMobil: +49 - 172 53 73 8 38herzel (at) gmx.deReferenzen: Burghausen Jazzfestival / Jazzfestival Lenk (CH) / Mosel Musikwoche / Ermelo Musikfest HollandJazzfestival Meppen / Jazzclub Sargans (CH) / Jazzfest Salzburg (A) / Jazzclub Sandnes (N) / Jazzfest Einsiedeln (CH) /Jazzclub Bangalore (Indien) / Culture Guest Festival (Lissabon) / Bluesfest ChemnitzMundharmonika Live in Klingenthal / Jazzclub Dresden / Cafe Spizz / Pinneberger Summerjazz / Travemünde Jazzt und weitere Konzerte im In – und Ausland / (mit Junior Watson, Paul Kuhn, Klaus Doldinger, Jim Kahr, Anke Angel, Gottfried Böttger, Axel Zwingenberger, Adam Rafferty etc.) Über 4.000.000 clicks auf youtube und über 4000 Konzerte von Indien bis Skandinavienwww.youtube.com/watch?v=LppZL0Gnj-Awww.boogielicious.dewww.facebook.com/boogieliciousband/?ref=bookmarks