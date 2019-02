Blues wie Sternenstaub - Blues/Jazz-Abend - Samstag, 16.02.19, 20.00 Uhr, TurmCafé

e.V.TurmCafé im Kaiser-Wilhelm-Turm auf SpiegelslustHermann-Bauer-Weg 2, 35043 MarburgÖffnungszeiten: Täglich von 13 bis 19 (von Nov.bis März bis 18 Uhr),Sonn- und Feiertags ab 11 UhrReservierungen:info@spiegelslustturm.deoder TurmCafé 06421/682129Blues/Jazz-AbendEintritt: 17,- / 14,- €Das TrioAlle Musiker fühlen sich, ganz gleich ob soulig oder rockig, besonders eng dem Blues verbunden, weil er sich als Basis in allen anderen Musikrichtungen wieder findet und deshalb in unendlichen Variationen ausgedrückt werden kann. Jeder der drei Musikler hat sich bereits in anderen Bereichen versucht, wie z.B. Country, Gospel, Soul oder Hardrock. Vielleicht kommt daher die große Bandbreite ihres Repertoires, das neben Janis Joplin unter anderem von Led Zeppelin oder Jimi Hendrix geprägt ist.Klassiker wie "Piece of My Heart" von Janis Joplin, Otis Reddings "I’ve been loving you too long", "Don’t think twice" von Bob Dylan oder auch Hank Williams Countrysong "Mind your own business" holten die Besucher sehr schnell von ihren Plätzen und sorgen vom Anfang bis zum Ende des Programmes für eine Riesenstimmung.April KingMit ihrer ersten Eigenkomposition "Hold on tight" gewannen sie auf Anhieb den Deutschen Rock- und Poppreis. Die Kombination von April Kings faszinierend tiefer, rauchiger Röhre und Baumgardts Virtuosität, mit der er in mehreren Solopassagen glänzte, konnte niemanden kalt lassen.Matthias BaumgardtAls Jüngstes von sieben Kindern wurde er von den Nonnen im Kindergarten nicht mehr aufgenommen. Bis seine Geschwister mittags von der Schule heimkamen, vertrieb er sich die Zeit mit dem Abdudeln immer gleicher Schallplatten, von Mozarts kleiner Nachtmusik bis zu den Beatles. Schon als Siebenjähriger stand für ihn eine Musikerlaufbahn felsenfest, die er dann auch konsequent verfolgte. An der Gitarre ist er ein Phänomen, virtuos, treibend, er geht in die Tiefe und lotet aus und nutzt mit technischer Brillanz alle Möglichkeiten seines Instruments.Reiner Lenz,sicherlich einer der besten deutschen Bluesharpspieler, stieß vor einigen Jahren zu dem Duo und bereichert es durch seine einfühlsam – percussive Art des Spiels.Drei kongeniale Musiker, die dem Publikum nichts schuldig bleiben außer der Tatsache, dass Zugaben mal ein Ende haben (müssen).Alle Veranstaltungen unter: www.spiegelslustturm.de/html/k___u___l___t___u___r.html