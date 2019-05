Blues-Kapelle-Marburg, Bluesfrühstück, Pfingstmontag, 10.06.19, 11.00 Uhr, WaldPavillon

, 10.06.19, 11.00 Uhr, WaldPavillonBlues-Kapelle-MarburgBluesfrühstückin MuttersprachenbluesEintritt Open Air: 7,- / 5,- €Kinder u.Jugendliche bis 14 Jahre freiWer?Gegründet im Frühjahr 2012, nach einer kurzen Brutphase, die von Werner und Peter auf dem Marburger Stadtfest im Sommer 2011 eingeleitet wurde, spielt die Blueskapelle Marburg mit Stromgitarre, Mundharmonika, Strom-Mandoline, Bass und Schlagzeug alles, was ihr an blueshaltiger Musik entgegenkommt oder aus der Feder von Chilli-Willy seinen Weg aufs Blatt findet. Aus Gründen der besseren Verständigung mit dem hiesigen Publikum haben wir uns für Deutsch als Sangessprache entschieden.Ist besser so – glaubt´s uns.Was?Tja was? Wir spielen sowohl alte als auch neue Bluesklassiker (mehr so chicago- als mississippimäßig, – weil: Mikrophon an der Harmonika, verstehste?), und natürlich Soul- und Funknummern. Wie schon erwähnt, aus Chilli-Willy läuft sie nur so raus, die Mucke. Kommt natürlich dazu. Neue Klassiker auch. Und – ob Du´s glaubst oder nicht – wir fahren voll auf Sachen wie „Rote Lippen soll man küssen“ und so Zeug ab. So Blues-Schlager halt.Macht Spaß! Dir auch – wirste sehen und hören!Werner Etling, Andrä Dieckmann, Chilli-Willy Schimanski, Peter VolksdorfKontakt: Werner Etling – Sybelstraße 4a– 35037 MarburgTel.: 06421 – 307 581, mobil: 0152 – 289 672 15Email: info@blueskapelle-marburg.de