Blues der Lady Billi Holiday auf der WaldBühne am Kaiser-Wilhelm-Turm in Marburg, 21. 7., 20 Uhr

Samstag, 21. 7. 2017 - 20 Uhr - WaldBühne SpiegelslustturmDer Blues der LadyWie man glücklich ist, das zu sein,...Eintritt: 16,- / 13,- €Reservierungen über: info@spiegelslustturm.de oder TurmCafé 06421/682129Daniela Hertje singt und erzählt aus dem Leben Billie Holidays. Durch ihreFähigkeit sich einzufühlen und ganz besonders durch ihre unvergleichlicheStimme, mit der sie aus den gefühlvollsten Tiefen menschlichen Empfindens indie kraftvollsten Höhen der Lebensfreude und Leidenschaft wechselt, wird sieselbst Billie Holiday - mühelos, überzeugend und mit beflügelterLeichtigkeit - ein unvergessliches Erlebnis für alle, die sie einmal gehörthaben. Daniela wird von ihrem Vater, dem hervorragenden Jazz-Pianist VitaliHertje am Piano begleitet.„Lady Sings the Blues“ – so lautet der Titel der Autobiographie von BillieHoliday. Sie schreibt: „Niemand singt das Wort ‚Hunger‘ oder das Wort ‚Liebe‘,wie ich – alles, was ich mir vom Leben wünsche, geht auf diese beiden Dingezurück“. Wie daraus eine einzigartige Musik wurde, erzählt sie in diesemStück selber. Ein Leckerbissen für eine Schauspielerin/Sängerin.Billie Holiday war voller Widersprüche, sogar ihre äußere Erscheinung undihre Stimmungen wechselten ständig. Ihre Musiker wurden von ihr „geküsst undgeschlagen“ und das Publikum gleichzeitig geliebt und gehasst. Bordell –Drogen – Gefängnis – Carnegie Hall – und wieder Gefängnis. Das warentypische Stationen für eine Frau, die davon träumte, ein Heim für streunendeHunde und Waisenkinder zu besitzen, wo sie ihren Schützlingen beibringenwollte, wie man glücklich ist, das zu sein, was man ist.Gesang & Spiel: Daniela HertjePiano: Vitali HertjeText & Regie: Jan BurdinskiAusstattung: Edina Thern