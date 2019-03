Blues, Balladen and Country, Jessie King, Samstag, 13. 04. 19 - 20.00 Uhr - TurmCafé

Blues, Balladen and CountryJessie KingJunges Talent begeistert das PublikumEintritt: 13,- / 10,- €“Große Leidenschaft und große Träume” titelte im letzten Jahr die Oberhessische Presse. “Die 16-jährige Jessika King verzauberte ihr Publikum im Turm Café”. Nun ist auf vielfachen Wunsch die in Antwerpen lebende Jessika erneut im Turm Café des Kaiser-Wilhelm-Turmes zu hören.Auch mit 17 Jahren ist sie noch ein junger Stern am Musikhimmel, aber man darf wie schon im letzten Jahr wieder eine schon sehr versierte und erfahrene Sängerin erwarten. Schließlich steht sie nun seit acht Jahren auf der Bühne und präsentiert mit Einfühlsvermögen und Ausdrucksstärke neben vielen bekannten Songs auch viele eigene Texte und Kompositionen.Als Tochter des Ex-Marburgers Dale King, der zu den versiertesten Harp-Virtuosen im Lande zählt, erobert nun auch die Tochter Jessica King als Bluesmusikerin die Herzen ihres nicht nur Marburger Publikums. Mit einem feinen Gefühl für auch die leisen Töne und ihrem Timbre, das seinesgleichen sucht, verzaubert sie alle Zuhörer im Flug.