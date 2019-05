Bluegrass – Musik zum Wohlfühlen, Sonntag, 16.06, 14-16 Uhr, G A L E R I E J P G

Attila and Friends sind Marburger Wiederholungstäter. Schon zum zweiten Mal reist die Band nach Hessen, um eine Release zu feiern. Mit ihrer neuen CD „Identity“ im Gepäck erwartet sie diesmal eine besondere Überraschung in Weidenhausen: Zum Soundcheck sind Kids mit neu gebastelten Instrumenten des Workshops „Laut und bunt den Planeten retten“ der Stinknormalen Superhelden eingeladen (Aktion des Symposiums „Formklang der Beere“).So., 16.06, 14-16 Uhr: Kostenloser Musikinstrumenten-Workshop, 19 Uhr: Wohnzimmer-Konzert, Eintritt frei mit Hutspende, Galerie JPG, Weidenhäuser Str. 34, 35037 Marburg.www.attila-and-friends.de, Weidenhäuser Gig: https://www.youtube.com/watch?v=AYr5mL-ysWU und https://www.youtube.com/watch?v=80qi41xVQ4Y , Informationen erteilt Galerie JPG: 0176-61731093.Wenden Sie sich bei Fragen und Wünschen sehr gerne an mich.G A L E R I E J P GAtelier mit ProduzentengalerieJPG / Jessica Petraccaro-Goertsches M.A.Künstler-KunsthistorikerinWeidenhäuser Straße 34, 35037 MarburgMobil: 0176-61731093Aktuelle Ausstellung:'WIRBEL IM GESTEIN' von Michael Evers (Kassel)Aktuelle Veranstaltung "Formklang der Beere":