Benefizveranstaltung für die Initiative: "Einstieg in den Umstieg" Sonntag, 26.5.19, 11.00 Uhr, WaldBühne

"Avec ma geule de métèque..."(wie mir der Schnabel gewachsen ist)Georges Moustaki et amisBenefizveranstaltung für die Initiative: "Einstieg in den Umstieg"von Johannes M. BeckerEintritt: 15,- / 12,- €Georges Moustaki, einer der großen Chansonniers unserer Zeit, starb vor fünf Jahren.Johannes M. Becker erinnert an seinen Lieblings-Autor und singt seine und seiner Freunde Lieder.In den 1960er Jahren schrieb Moustaki als Musiker, Liedermacher und Dichter zahlreiche Chansons für die bekanntesten Interpreten dieses Fachs: Édith Piaf, Barbara, Serge Reggiani, Dalida, Yves Montand, Juliette Gréco und Henri Salvador. Ende der 1960er Jahre arbeitete er eng mit der französischen Sängerin Barbara zusammen und ging mit ihr gemeinsam auf Tournee. Da Barbara während eines Gastspiels erkrankte, gab er 1968 sein erstes Solokonzert und begann damit seine Karriere als Chansonsänger.Benefiz-Veranstaltung für die Initiative "Einstieg in den Umstieg" der BI Verkehrswende.Johannes M. Becker, Hochschullehrer und ehemaliger Geschäftsführer des Zentrums für Konfliktforschung (ZfK) an der Philipps-Universität Marburg, ist Sänger und vielseitiger (und mehrsprachiger) literarischer Rezitator sowie Initiator des Marburger „Politischen Salons“. www.staff.uni-marburg.de/~becker1/Er hat seit Jahrzehnten ein refuge in Südgallien, einer von Georges Moustaki oft besungenen Region.