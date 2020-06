Benefizveranstaltung des “Orpheus-Trios” So., 28.06.20, 11.00 Uhr, Turmpavillon

TurmCafé im Kaiser-Wilhelm-Turm auf SpiegelslustHermann-Bauer-Weg 2, 35043 MarburgFoto: Therre-StaalReservierungen:In Anbetracht der sich durch Sicherheitsabstände reduzierenden Platzzahlenist allen Interessenten dringend anzuraten, sich unter:- info@spiegelslustturm.de- oder 06421/682129 (TurmCafé)anzumelden und Platzreservierungen vor zu nehmen.Die Veranstaltung:So., 28.06.20, 11.00 Uhr, TurmpavillonBenefizveranstaltung des “Orpheus-Trios”V e r h e x tLiterarisch-musikalischer VormittagBenefiz-Eintritt: 8,- / 5,- €Das Orpheus-Trio lädt als Beitrag zu Kultur in Corona-Zeiten ein zu einem literarisch-musikalischen Vormittag unter dem Motto: „VERHEXT“ im Marburger Themenjahr „Andersartig: Hexen. Glaube. Verfolgung“. Dabei nähern sich die drei Marburger Künstler bei ihrem Auftritt am Sonntag, 28.Juni 2020, im Turmpavillon des TurmCafés auf Spiegelslust dem Thema aus verschiedenen Blickwinkeln.Mit ihren großteils für diese Veranstaltung entstandenen lyrischen Texten und Erzählungen leisten die Autorinnen Kristina Lieschke, die mit erfrischendem Herz durch das Programm führt und Elke Therre-Staal, die in phantasievoller Weise ihre hintergründigen Texte vorträgt, ihren individuellen Beitrag zu dem Marburger Themenjahr 2020: "Andersartig: Hexen. Glaube. Verfolgung".Wie schon bei anderen thematischen Veranstaltungen des Trios wird durch die Vertonung von Gedichten der beteiligten Künstler und das Schreiben eigener Songs eine besonders intensive Verbindung zur Musik geschaffen. Manfred Hitzeroth trägt als Gitarrist und Sänger diese "magischen" Neukompositionen sowie eine Auswahl weiterer Lieder, Songs und Musikstücke zum Thema vor". Dabei fühlt sich der Zuhörer vom Sound her stimmungsvoll an Leonard Cohen erinnert.Reservierungen sind sinnvoll und derzeit besonders anzuraten unter:Tel. 06421/682129 oder an: info@spiegelslustturm.deBitte bei Reservierungen die Plätze bis 15. Min. vor Veranstaltungsbeginn belegen.Alle Veranstaltungen unter: www.spiegelslustturm.de/html/k___u___l___t___u___r.html