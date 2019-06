Benefizkonzert für MObiLO, Lohengreen-Sundown-Conzert, Sa., 22.06.19, ab 20.00 Uhr, TurmPavillon

Benefizkonzert für MObiLOLohengreen-Sundown-ConzertMusik die Menschen verbindet und keine Grenzen kennt...Eintritt: 15,- / 12,- €Mit Lohengreen ist eine der traditionsreichsten Odenwälder Cover-Rock-Bandsauf der Bühne des Spiegelslustturms.Nachdem sich die Band in den letzten Jahren um 4 Musiker und Musikerinnen verstärkt hat, kann man das vielseitige Programm der Band nun in neuer Frische erleben. Noch immer ist das Konzept, die besten Songs aus den 80er Jahren bis heute in ausgefeilten Arrangements zu Gehör zu bringen, der Anspruch der nunmehr achtköpfigen Formation.Einige groovige Rhythmus-Sektionen und ein mehrstimmiger Gesang sind das Fundament für die Lieder von Adele bis zu den Pointer Sister, von BAP bis Van Halen. Garantiert ist da für jeden Rock- und Pop-Musik-Geschmack das Passende dabei.