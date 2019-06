Benefiz-Konzert für einen guten Zweck: Red Booze spielen für den Verein MObiLo e. V.

Die Baumaßnahme muss größtenteils vom Verein selbst finanziert werden, daher kommt die Unterstützung von Red Booze mit dem Benefizkonzert sehr gelegen. Danke an Red Booze.Der Reinerlös ihrer Auftritte fließt jeweils sozialen Projekten zu. So erspielten RED BOOZE bereits Spenden für „ÄRZTE OHNE GRENZEN“ “Kinderschutzbund Marburg“, „REPORTER OHNE GRENZEN“, „Elterninitiative für leukämie- und tumorkranke Kinder Marburg“,“GERMAN DOCTORS”, “Flüchtlingsbegleitung Mittelhessen”, ,,Erdbebenopfer Umbrien", die ,,Tafel Marburg", ,,Leben mit Krebs Marburg" und andere sozial engagierte Vereine.Nach der Begrüßung und Dankesworten an die Band, durch Jutta Bredemann und Lutz Götzfried vom Verein MObiLo e.V. ging es gleich musikalisch zur Sache.