Bäume klettern, Mit-Mach-Aktion am Freitag, dem 14. Juni 2019, ab 21 Uhr, in der Galerie JPG

Zurlädt Galerie JPG ein zu Werkstattgespräch und Gedankenspiel in „Wirbel im Gestein" mit Malerei, Zeichnungen und Texten von Michael Evers aus Kassel. Die Ausstellung ist Teil des Nachhaltigkeits-Symposiums „Formklang der Beere", das fünf Monate lang die öffentliche Diskussion zu den Themen Natur, Kunst und Philosophie anregt.Dank der Unterstützung des Fachdienstes Kultur, der Sparkasse Marburg-Biedenkopf, sowie Privat- und Firmensponsoren (z.B. Neo Consult Vermögensmanagement) werden sämtliche Veranstaltungen für die BesucherInnen kostenfrei und ohne Voranmeldung angeboten.„Wirbel im Gestein" zusätzliche Öffnungszeit 14.6. von 21 bis 24 Uhr, ab 21 Uhr Mit-Mach-Aktion „Bäume klettern" mit JPG, um 21.30 Uhr Werkstattgespräch mit Evers. Galerie JPG, Weidenhäuser Straße 34, 35037 Marburg, galerie jpg.de