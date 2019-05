AWS Big Band “JAZZ IM GLASHAUS” 23. Mai 2019, 19.00 Uhr.

AWS Big Band “JAZZ IM GLASHAUS”

Im 30. (!) Jubiläumsjahr gastiert die Big Band der Alfred Wegener-Schule Kirchhain am Donnerstag, 23. Mai 2019 erstmals in der Galerie im Glashaus. Die 35 jungen Musiker*innen bieten ein breites Programm aus instrumentalem und vokalem Jazz, Latin, Soul, Blues und Pop in traditionellen und in neuen Arrangements. Ihre stilistische Vielfalt, ihre Spielfreude und ihre Sänger*innen geben der Band ihre sympathisch-jugendliche Ausstrahlung und ihren einnehmenden Sound.So haben die Musikpädagogen Torsten Mihr und Michael Korte die Band durch erste Wettbewerbserfolge zu einem Profil-Gipfel der Alfred Wegener-Schule gemacht, wohlbekannt im weiten Umkreis der „Kulturhauptstadt des Ostkreises“.Mit diesem Konzert bringt die Galerie im Glashaus erneut musikalische und bildende Kunst zusammen und verbreitet damit Lebensqualität und „Kultur im ländlichen Raum“.Veranstaltungsort: Galerie im Glashaus, 35282 Rauschenberg, Bahnhof Straße 32 a.Donnerstag, 23. Mai 2019, 19.00 Uhr. Einlass ab 18.00 Uhr.Eintritt Euro 10,00. Schüler*innen Euro 6,00.www.galerie-im-glashaus.deWeitere Veranstaltungen im Glashaus (Mai / Juni 2019):Lesung„Wolf & Literatur“, Dienstag, 21. Mai 2019, 19.00 UhrAusstellungTeilnahme der Galerie an der Rauschenale vom 8. – 10 Juni 2019Fest„Künstler- und Besucher-Treff“, Samstag, 8. Juni 2019, 18.30 Uhrin der Galerie im Glashaus im Rahmen der Rauschenale 2019Konzerte„Paint it Pink“, Sonntag, 9. Juni 2019, 19.30 Uhr„Elvis and a woman“ (Emilia Blumenberg + Nils Mille), Freitag, 28. Juni 2019, 20.00 UhrAusstellungFrühlings-/Sommeraustellung der Galerie im Glashaus,Öffnungszeiten: dienstag, 18.00 – 20.00 Uhr, sonntags 15.00 – 18.00 Uhr