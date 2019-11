Autorenlesung, Obendrüber, da schneit es, 1. Advent - So., 01.12.19, 11.00 Uhr, TurmCafé

Autorenlesung Obendrüber, da schneit esMit der Fernseh- und Drehbuchautorin Astrid RuppertMusikalische Zwischenspiele: Sangeslust auf SpiegelslustEintritt: 12,- / 10,- €Wer noch nicht in Weihnachststimmung ist, ist es nach diesem Abend ganz bestimmt.Wir kennen es schließlich alle: Weihnachten kommt immer so viel schneller als man denkt! Fröhlich und selig sind vielleicht die anderen, aber in den einzelnen Wohnungen eines Mietshauses geht schief, was nur schiefgehen kann. Dabei soll doch gerade an Weihnachten alles perfekt sein...Astrid Ruppert, die Autorin des erfolgreichsten Weihnachtsfilmes der letzten Jahre, liest aus ihrem gleichnamigen Roman, der dem Film zugrunde liegt. Sie erzählt uns, wie sie dazu kam, den Roman zu schreiben, und spricht auch über ihre Arbeit am Drehbuch, und warum sich eine Romanverfilmung so oft vom Buch unterscheidet.Mehr über die Autorin: www.astridruppert.dePRESSESTIMMEN„Astrid Ruppert lässt den Traum von Weihnachten wahr werden – Dickens hätte es nicht besser gekonnt.“RHEIN-NECKAR-ZEITUNG„Keiner könnte einen besser auf das bevorstehende Weihnachtsfest einstimmen, als diese Geschichte aus der Feder von Astrid Ruppert.“BUCH BLOG„Ein feinfühlig geschriebenes, liebevoll beobachtetes Buch.“WESTFALENPOST„Das, was sämtliche Verantwortliche von „Obendrüber da schneit es“ mit dieser beeindruckenden Produktion abgeliefert haben, ist schlicht einer der schönsten Weihnachstfilme der letzten Jahre.“QUOTENMETER über die Verfilmung des Romanse0f_4052912372030Weitere Veröffentlichungen von Astrid Ruppert51EfDdg7teL._SX324_BO1,204,203,200_ 7490 17560963 10859305!cid_68D3BF12-8791-40EE-A102-BBBF92B501DF@fritz