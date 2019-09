Ausstellungsprojekt „Synchron": Freitag, den 27. September, Beginn: 18:00 Uhr

Am Freitag, dem 27. September, wird der Katalog „Synchron“ innerhalb eines Debüt-Festes in der Schwanallee 27-31, 35037 Marburg vorgestellt. https://www.bbk-marburg.de/ Ort: Atelierraum, Jan Luke und Galerie JPG, Beginn: 18:00 UhrDas Atelier Jan Luke erreichen Sie durch die Hofeinfahrt links neben der Backstube Schäfer.Der Bundesverband Bildender Künstler Marburg-Mittelhessen wurde 2018 als neuer Regionalverband innerhalb des bundesweit organisierten Berufsverbandes Bildender Künstler (BBK) gegründet.Mit der Debütausstellung „Synchron", gefördert vom Mittelhessischen Kultursommer, hat der Verband nun das erste Mal seine künstlerische Präsenz synchron, an verschiedenen Orten gezeigt. Dabei sollte nicht nur der städtische Raum künstlerisch bespielt werden, sondern auch die ländlichen Gegenden Mittelhessens, da diese als Kulturräume gleichfalls bedeutend sind.Im 80 Seiten starken Katalog zeigt sich die Vielfalt künstlerischen Schaffens der insgesamt 25 teilnehmenden BBK Mitglieder – von Malerei und Zeichnung über Fotografie und Performance bis hin zu Bildhauerei und digitalen Arbeiten. Die Werke entstanden innerhalb des Mittelhessischen Kultursommers und wurden im Sommer 2019 an zahlreichen Orten Mittelhessens gezeigt. Die Orte und Werke werden nun in dem frisch gedruckten Katalog wieder zusammengefügt und können so – synchron – einem breiten Publikum präsentiert werden.Zur Katalogpräsentation und dem Debüt-Fest sind alle Interessierte herzlich eingeladen.Weitere Informationen zu den Aktivitäten des BBK Marburg-Mittelhessen e.V. entnehmen Sie bitte unserer Homepage: www.bbk-marburg.de/veranstaltungen/ausstellungen/Herzliche Grüße,BBK Marburg-Mittelhessen