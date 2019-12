Ausstellungs-Jahresübersicht 2020 der JPG Galerie

Öffnungszeiten: Atelier mit ProduzentengalerieJeden 1. Samstag im Monat von 11 bis 15 Uhr Jessica Petraccaro-Goertsches M.A.und gerne auf Anfrage unter Tel.: 0176-61731093 Weidenhäuser Str. 34, 35037 Marburg0176-61731093 jpg@kukuma.euI.29. November 2019 bis 23. Februar 2020„Fall out“ mit Grafik, Objekten und Installation von Silke Rath (Hamburg)II. Photo.Spectrum.Marburg: 1. März bis 1. April 2020„Siedlungsgebiete“ mit Foto-Arbeiten des Künstlerinnenduos Rath/JPGEröffnungsmatinee: 1. März von 11 bis 13 UhrIII. Marburger Frühling: 5. April bis 12. Juni 2020„Bäume“ mit Malerei von Brigitta Höppner (Hamburg)Vernissage: 5. April von 15 Uhr bis 17 Uhr (mitKünstlergespräch „Baumbilder und Baumkuchen“)IV. Nacht der Kunst: 19. Juni bis 29. August 2020Gruppenausstellung „Die vier Elemente in der Natur – Feuer, Erde, Wasser, Luft“ von L'ART POUR LAHRmit Arbeiten von: Annette Birnbaum, Ina Breig-Köchling, Klaus Burth, Andrea Fraider-Kreft, Walter Fugmann,Renate Henninger, Dorothea Jöster, Heinz Kneile, Vera Krakovic, Sibylle Krastel-Dibbern, Armin Pangerl,Sigrid und Roland Schäfer, Regine Staudenmeyer-Türck, Cristoffero Tengattini, Johann Türck, RoswithaVallendor und Birgit Weber.V. Höfefest: 5. September bis 6. November 2020„copy paste“ mit Skulpturen von Janis Mengel (Bremen/Kiel)Vernissage: 5. September mit Live-Musik Jam SessionVI. Ab November 2020„ATEM“ mit Arbeiten von Silke Rath (Hamburg)Ausstellungen in der Zweigstelle Galerie JPG DependanceHistorischer Schwanhof, Ateliergemeinschaft mit Jan Luke (2. Innenhof) Schwanallee 27-31, 35037 MarburgA Photo.Spectrum.Marburg: 20. März bis 2. Mai 2020„(M)ein Q-Meter“ Fotografien von Michael WagnerVernissage: Fr., 20. März um 20 UhrMit-Mach-Begleitprogramm: So., 29. März, ab 14 UhrÖZ auf Anfrage bei Wagner: mail@genussfoto.com oder JPGB Nacht der Kunst: 19. Juni 2020Pop-Up-Ausstellung von L'ART POUR LAHR (s.o. Weidenhäuser Programm Nr. IV.)Andernorts in Planung für Herbst 2020Kooperationsprojekt „Magie und Mythos in Lateinamerika“Alle Angaben ohne Gewähr. Galerie JPG, Weidenhäuser Str. 34, 35037 Marburg, www.galeriejpg.de