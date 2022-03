Ausstellung „Why can‘t we live together“ 25.3. bis 19.5.2022, Kunstmuseum Marburg und Marburger Kunstverein

Kunst mit Werken junger Künstler*innen. Sie umfasst ein breites Spektrum künstlerischerHaltungen, die sich mit den Lebensbedingungen der Gegenwart auseinandersetzen undpolitische sowie gesellschaftliche Entwicklungen reflektieren – mal mit verstörenderDirektheit, mal in expressiven Gesten oder von konzeptueller Klarheit. RaumgreifendeInstallallationen gehören genauso dazu wie Malerei, Zeichnung, Fotographie und Videokunst.Der Titel der Ausstellung „Why can‘t we live together“ ist vom gleichnamigen Bild desKünstlers Murat Önen übernommen und stellt die Frage nach dem Verhältnis vonIndividuum, Beziehungen und Gesellschaft, die sich laut dem Soziologen Andreas Reckwitz seit den 1970er Jahren in eine „Gesellschaft der Singularitäten“ verwandelt hat: Die Transformation vom industriellen zum kulturellen Kapitalismus zog eine asymmetrischeVerteilung von Aufmerksamkeit und Wertschätzung nach sich – Aufwertung für einenkleinen Teil der Bevölkerung, Entwertung für alle Milieus unterhalb der neuen Mittel- undOberschicht. Während die einen mit Selbstkulturalisierung, Enthaltung und Verwirklichungbeschäftigt sind, kämpfen die anderen, die „Modernisierungsverlierer“, mit denWidrigkeiten des Überlebens und fühlen sich abgehängt. Bjarne Melgaards Arbeit „I am nota piece of shit I am a piece of society“ kritisiert dieses Phänomen. Der Kanon gemeinsamer Werte ist in Auflösung begriffen, die Gesellschaft immer mehr gespalten.Das spannungsreiche Konfliktpotential innerhalb unserer westlichen Hemisphäre, aberauch im Verhältnis zum globalen Süden, wird in der Ausstellung facettenreich reflektiert.Die Künstler*innen der Sammlung Peters-Messer entlarven den schönen Schein und treffen zielsicher den wunden Punkt.Die Auswahl der im Kunstmuseum Marburg gezeigten Werke richtet den Fokus auf dasVerhältnis zwischen Staat und dem Einzelnen, das Driften im öffentlichen Raum,zwischenmenschliche Begegnungen und Selbstbefragung. Im Kunstverein werden dieseThemen aufgegriffen und um Fragen nach kultureller Identität und Geschlecht, derMigration, sowie den Folgen des Kolonialismus und der Umweltzerstörung, erweitert.Kritische Gegenwartskunst kann „zum Wechsel eingefahrener Standpunkte beitragen,Wegbereiter für die Auseinandersetzung mit neuen Inhalten werden und im besten FallOrientierung in unserer immer komplexer werdenden Welt bieten“ (Florian Peters-Messer).Text: Dr. Carola SchneiderBeteiligte Künstler*innen:Marburger KunstvereinTheo Altenberg / Kader A􀆫a / Murat Önen / Alexander Basil / Rebekka Benzenberg /Viktoria Binschtok / Monica Bonvicini / Andrea Bowers / William Cordova / LarisaCrunteanu / Elmgreen & Dragset / Larissa Fassler / Chris􀆟an Friedrich / Oska Gutheil /Harry Hachmeister / Diango Hernández / Jonathan Hernández / Thomas Hirschhorn / PaulHutchinson / Sven Johne / Iris Ke􀆩ner / Alexander Klaubert / Konrad Mühe / BjarneMelgaard / Henrike Naumann / Manfred Pernice / Signe Pierce / Monty Richthofen /San􀆟ago Sierra / Iiu Susiraja / Kon Trubkovich / Susan TurcotKunstmuseum MarburgJohn Bock / Sophie Calle / William Cordova / Oska Gutheil / Harry Hachmeister / ThomasHirschhorn / Paul Hutchinson / Miriam Jonas / Kris Lemsalu / Erik van Lieshout / MuratÖnen / Jack Pierson / Moritz Riesenbeck / Achim Riethmann / Julian Röder / GregorSchneider / Kon Trubkovich / Susan Turcot / Keith Tyson / Nicholas Warburg / Jan ZöllerInforma􀆟onen zur Sammlung Peters-MesserFlorian Peters-Messer ist Sammler und Kurator. Mitte der 1990er Jahre erwarb der ausViersen am Niederrhein stammende Immobilienunternehmer seine ersten Kunstwerke. DerFokus seiner inzwischen über 400 Werke (Malerei, Zeichnung, Skulptur, Fotografie,Installation und Videokunst) umfassenden Sammlung liegt auf gesellschaftspolitischen,psychologischen und soziologischen Fragestellungen.Ausstellungen seit 2009, u.a. „Insight – Outsight“, Städtische Galerie im Park Viersen / „VomAußenraum zum Innenraum“, Kunstverein Potsdam / „Ich bin ein Riss...“, Salon DahlmannBerlin / „What Paradise?“ (Museum Weserburg Bremen), „You are here“ (Baumwollspinnerei Leipzig)Kurator: „Fuck your Fear“, Galerie van Horn, Düsseldorf / „Empört Euch!“, MuseumKunstpalast Düsseldorfwww.sammlung-peters-messer.comÖffnungszeitenMarburger Kunstverein: Di – So 11-17 Uhr, Mi 11-20 UhrKunstmuseum Marburg: Mi - Mo 11-17 Uhr, am letzten Do im Monat 11-21 UhrBilderdialog mit Florian Peters-MesserKunstmuseum Marburg: Donnestag, 28.4.2022, um 19 UhrKuratoren- und Sammlergespräch mit Florian Peters-Messer u. Dr. Carola SchneiderMarburger Kunstverein: Freitag, 29.4.2022, um 17 UhrMurat Önen, Why can‘t we live together, 2021,Öl auf Leinwand, 91 x 81 cm