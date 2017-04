Ausstellung vom 24. 4. – 17. 6. 2017 im TurmCafé im Kaiser-Wilhelm-Turm auf Spiegelslust

TurmCafé im Kaiser-Wilhelm-Turm auf Spiegelslust, Hermann-Bauer-Weg 2, 35043 Marburg.Öffnungszeiten: Täglich von 13 bis 19 (von Nov.bis März bis 18 Uhr), Sonn- und Feiertags ab 11 Uhr.Informationen über: www.spiegelslustturm.de oder TurmCafé 06421/682129Luise Raband-DulaAquarelle/ MischtechnikEintritt: frei,,In meinen Bildern ist es meine Absicht, mit Form und Farbe Impulsefestzuhalten oder entstehen zu lassen - gewähren lassen des Materials, das Einbeziehen von Zufällen ist mir genauso wichtig wie Absicht und Plan.Dabei wird die Malaktion und Grafik zur Erlebniskette, Farbe fließt und hinterlässt Spuren und Linien.Suchen, schemenhaftes Andenken stehen neben klarer Entscheidung und Absicht.Malerei und Grafik spiegeln eigenes Leben wieder.”,,Aus dem Zufall entsteht eine neue Realität, wie im eigenen Leben.”Luise Raband-Dula1940 in Prachatiz/ Böhmen geboren Lebt und arbeitet in Marburg.Ausbildung in Zeichnung und MalereiDruckgraphik seit 1998 Sommerakademie1993 - 1999.Von 2000 - 2003 Assistentin der Druckwerkstatt der Marburger SommerakademieMitbegründerin der Gruppe QuArtEinzel und Gruppenausstellungen Galerie in der Schule ( KätheKollwitz-Schule) Universitätsmuseum Marburg Sparkasse Marburg, MarburgerKunstverein.Neun mal Kunst im Kloster Arnsburg, Lich Fensterfiliale des MarburgerKunstvereins Galerie im alten Bahnhof in Gemünden Kunst der Gegenwart,Universitätsmuseum Marburg Kunsttage Marburg Biedenkopf, Galerie imArbeitsgericht Marburg, Galerie in der alten Kirche Niederweimar,Literarische Gesellschaft Marburg, Landratsamt Marburg, Galerie Bild undForm Mühlheim/Main, Gewobau Marburg, Alte Schule Bad Endbach, KunstgalerieBild und Form Mühlheim/Main.Bildbeitrag im Marburger Literaturalmanach, Ankauf UniversitätsmuseumMarburg, Ankäufe verschiedener Firmen und Einrichtungen, 2. PreisKulturherbst-Burgwald, Bildbeitrag: Der Burgwald erzählt, Illustration desRomantitels: Das graue Haus auf KorsikaAdresse: Luise Raband-Dula,Frauenbergstraße 35039 MarburgTel.06421-46848e-mail: luise.rabanddula@gmail.com