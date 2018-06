Ausstellung vom 23. 6. bis 11. 8. 2018 im TurmCafé, Hinterglasmalerei

von Brigitte ProbstEintritt frei (siehe Öffnungszeiten)Meine VitaImmer auf der Suche nach mehr Abstraktion und Eigenwilligkeit experimentiere ich nun viele Jahre mit verschiedenen Malmitteln und Motiven. Statt Anleitung liebe ich das Ausprobieren, Verwerfen, Korrigieren, hin und wieder Präsentieren.HinterglasmalereiSie fasziniert mich durch eine beeindruckende Brillanz und Direktheit der Farben. Das Besondere: Die Farbe wird direkt auf das Glas aufgetragen; das Bild jedoch entsteht auf der Rückseite in Farbenschichten, die, entweder dünn in mehreren Schichten übereinander gemalt, einander durchscheinen oder kompakt auf der Bildfläche stehen. Bei Hinterglasbildern darf keine Lichtquelle hinter dem Bild leuchten, wie etwa bei Kirchenfenstern. Sie leuchten vielmehr im Licht, das von Vorne auf sie fällt.AkkordeMeine Bildserien sind Zwei - Drei - oder Vierklängen, die zusammen-klingen wie Musik. Jedes Bild kann für sich alleine stehen, gewinnt aber im Verbund mit den anderen; so wie ein einzelner Ton in der Harmonie mit andern Tönen an Ausdruck und Stärke gewinnt, zu Musik wird.Die Bilderzeigen Farben und Formen, die sich elegant umspielen, aufgeregt miteinander ringen, sich durchdringen oder einander begleiten. Manche schweben frei im Bildraum, nur der Form und der Farbe verpflichtet. Andere erinnern an amorphe Meeresbewohner unterwegs in der endlosen Weite der Weltmeere.MObiLO e.V.TurmCafé im Kaiser-Wilhelm-Turm auf SpiegelslustHermann-Bauer-Weg 2, 35043 Marburginfo@spiegelslustturm.deoder TurmCafé 06421/682129Alle Veranstaltungen unter: www.spiegelslustturm.de/html/k___u___l___t___u___r.html