es ist wieder Kunst im Kerner! Die Ausstellung „Marburg - Ein kleines Paradies" läuft noch bis zum 14. November. Majid Saberinejad und Saeideh Keshavarz sind ausgebildeter Maler und Illustratorin. In ihren Werken setzen sie sich mit Eindrücken der Architektur und Natur in Marburg auseinander.Jeden Samstag und Sonntag von 14-18 Uhr ist die Ausstellung geöffnet, Lutherischer Kirchhof 3.Wie jeden Sonntag ist am 07. November von 11-14 Uhr das Café im Kerner geöffnet.Und wie jeden zweiten Sonntag ist am 07. November von 11-12 Uhr Kerner's Corner.Alle diese Veranstaltungshinweise findet ihr auch hier: https://www.kerner-marburg.de/veranstaltungen/ ProjektkoordinatorinInterkulturelles Begegnungszentrum KernerLutherischer Kirchhof 135037 Marburgwww.kerner-marburg.de06421/3400695sara.mueller@ekkw.de