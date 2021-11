Ausstellung: „Charakt(i)ere“ in der Galerie ..Zwischen den Häusern"

in der Galerie |Zwischen den Häusern|Unter dem Titel „Charakt(i)ere präsentiert Ursula Eske in ihrem Atelier|Zwischen den Häusern| Zeichnungen, Malerei und Objekte von AntoniaMösko, Klaus Schlosser und Burgi Scheiblechner. Sie zeigen ihre sehrindividuelle künstlerische Auseinandersetzung mit menschlichen undtierischen Charakteren.Die Ausstellung wird am 3.Dezember 2021 um 17 - 20 Uhr unter den geltenden Coronaregelungen eröffnet und läuft bis zum 21.1.2022.Geöffnet ist sie jeden Samstag von 12-15 Uhr oder nach Vereinbarung.(Tel.01733685981 oder 015111660680)Die Lichtinstallation Muqarnas von Ursula Eske im historischen Gewölbekeller ist noch zu sehen.Ein Besuch der Galerie, gerade während der Vorweihnachtszeit, könnte für viele eine interessante und entspannende Abwechslung zum Weihnachtsmarkt oder Weihnachtseinkauf sein.