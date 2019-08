Ausstellung behind-de-scenes eröffnet, in der Kappesgasse 2 in MR-Weidenhausen.

Seit 2006 betrachte ich die Welt durch den Sucher. Abenteuerlust, Neugier und Spaß sind meine Triebfedern. Ich bin neugierig auf neue Länder, neue Menschen und neue Eindrücke. Mein Ziel ist es, Erlebnisse und Begegnungen lebendig und zugleich respektvoll festzuhalten.Mit meinen Berichten und vor allem mit meinen Bildern möchte ich Brücken schlagen. Denn oft sind scheinbare Unterschiede schlussendlich nur von geringer Bedeutung. Ein herzliches Lachen und gegenseitiges Interesse sind universell.Bei meiner Arbeit ist mir der Blick hinter die Kulissen wichtig. Dabei muss dieser Blick nicht notwendigerweise in die Ferne schweifen. Auch alltägliches ist spannend und vermeintlich hässliches hat auch schöne Seiten. Geduld, Kreativität, Offenheit und genaues Beobachten fördern unentdeckte Welten und Bedeutungen zutage. Ein Schritt abseits der ausgetretenen Pfade eröffnet komplett neue Blickwinkel.Und wer weiß, vielleicht wartet genau dort das perfekte Bild von morgen?Chris Schmetz hat heute sein Atelier in der Kappesgasse 2 in MR-Weidenhausen eröffnet.Auf seinen vielen Reisen sind tolle Fotos entstanden, die er nun einem interessierten Publikum in seinem neuen Atelier zeigt, man kann sie auch käuflich erwerben.Einmal monatlich, evtl. samstags, wird die Ausstellung geöffnet sein, es wird auf der Website jeweils bekannt gemacht. https://behind-de-scenes.de Am 7. 9., während des Weidenhäuser Höfefests, ist die Ausstelung bis 18 Uhr geöffnet.Es wird eine Mitmachfotoaktion veranstaltet, bei der man seine Kenntnisse erweitern kann.