Ausstellung 6.8. - 23.9.2021: Dorothea Gillert-Marien und Herbert Warmuth. meinetwegen

nächste Woche bauen wir die Ausstellung "meinetwegen" mit Fotografien und Fotocollagen von Dorothea Gillert-Marien sowie Malerei von Herbert Warmuth auf und eröffnen sie am Freitag, 6.8.2021, um 18 Uhr.Das Ausloten neuer bildnerischer Möglichkeiten, die Erweiterung des Bildraums, das Spielmit Spiegelungen und Brüche in der Realitätswahrnehmung sind Aspekte, die die Werkevon Dorothea Gillert-Marien und von Herbert Warmuth gleichermaßen charakterisieren:Dorothea Gillert-Marien macht sich in ihrer künstlerischen Arbeit Räume und Orte zueigen. Im Medium Fotografie/Collage arbeitet sie mit Zerlegungen, Trennungen und Neu-Orientierungen und interpretiert damit zweidimensionale (Bild-)Räume. Die Ambivalenzder Gegensätze, Widersprüche und Gemeinsamkeiten collagierter Bildelemente eröffnetden Raum für unterschiedliche Realitätsebenen. Konkret zeigen Schnittkanten Grenzenauf, z. B. zwischen Innen und Außen, aber auch zwischen Realität und Illusion.Dabei geht es Dorothea Gillert-Marien neben der formal-visuellen Auseinandersetzung vorallem auch um übergeordnete Aspekte, die mit dem Themenfeld Raum verbunden sind,wie Übergang, Grenzüberschreitung, Verletzung und Verwundbarkeit, Schutz(-losigkeit)und Sicherheit und um die Vielschichtigkeit im Sein von Lebendigem und Materie.Ihre über weite Strecken intuitive und von einer dekonstruktiven Vorgehensweise geprägtekünstlerische Arbeit legt während des Prozesses Unbewusstes frei.Dorothea Gillert-Marien, geb. 1967 in Berlin, lebt in Herborn und Frankfurt.Studium Biologie, dann 2011-17 Studium Künstlerische Fotografie an der Kunsthochschule Mainz bei Judith Samen, Meisterschülerinzahlreiche Förderungen und Ausstellungenwww.dgm-kunst.deZur Eröffnung und zu einem Besuch während der Ausstellungsdauer ladenwir Sie herzlich ein.Mit freundlichen GrüßenCarola Schneider--Marburger Kunstverein- Ausstellungshaus und Artothek -Tel: 06421 - 917976 oder 0178 - 7303438 (Geschäftsführung)Tel: 06421 - 25882 (Sekretariat und Besucherservice)Gerhard-Jahn-Platz 535037 Marburgwww.marburger-kunstverein.de