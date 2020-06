Aufatmen nach dem Lockdown

Abgesagte Nacht der Kunst inspiriert zu Sonderöffnungszeiten in Ateliers.Marburger Künstlerinnen und Künstler lassen sich nicht unterkriegen und öffnen unter Einhaltung der behördlichen Auflagen in der ehemals angedachten Nacht der Kunst am 19. Juni von 17 bis 22 Uhr. Mit viel Elan und Begeisterungsfähigkeit laden sie zu zwei Ausstellungen in den zweiten Hof des Historischen Schwanhofs ein.In dem unwegsamen, interessant verstaubten Kesselhaus neben dem Atelier von AlexandruRaevschi ist erstmals eine Gemeinschaftsausstellung zu sehen. Der Titel „Good Time ist tödlich“ ist einer Reklame entnommen, deren Gehalt nicht nur das Leben in Zeiten von Covid-19 betrifft. Eine Türe weiter öffnet sich eine fotografische Welt, die die Einschränkungen vorausahnte: Naturnahe Fotografien, die sich nur einem Quadratmeter Welt widmen.Von überraschend wenig Besucherzahlen in der Zeit nach den Ausstellungsschließungen spricht JPG, Inhaberin der Galerie JPG:„Obwohl sehr gute Kunst Kraft spendet und Kultur Zusammenhalt, leben wir in einer zögerlichen Zeit. Offensichtlich schreckt die AHA-Regel mit Maskenpflicht unsere Besucher ab... Unsere Ateliers sind trotzdem offen, schließlich sind unsere Themen wichtiger denn je!“Derzeit benötigt die Kulturszene Marburgs Geld und Solidarität, aber auch Raum fürHandlungsspielraum! In dieser Nacht schenken Michael Wagner und Galerie JPG allen Besuchern genau dies: einen Quadratmeter Raum.Foto-Ausstellung „(M)ein Q-Meter“ von Michael Wagner, ÖZ: Fr., 19.6, 18-22 Uhr, Galerie JPG Dependance,Schwanallee 27-31, 35037 Marburg, Tel. 0176-61731093 und Gemeinschaftsausstellung „Good Time ist tödlich“von Ursula Eske, Jan Luke, Alexandru Raevschi u. Sarah Steger, Vernissage: 19.6., 17-22 Uhr, ÖZ: 20. u. 21.6.,11-17 Uhr, Altes Kesselhaus im Schwanhof, Schwanallee 27-31, 35037 MarburgBittte anklicken: