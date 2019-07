Auf der Suche nach dem Zufall - Rolf Rüdiger: Ausstellung vom 29.6. bis 7.8.2019, TurmCafé

Rolf RüdigerAuf der Suche nach dem ZufallAcrylarbeitenEintritt frei (zu den Öffnungszeiten)Nach dem Eintritt in das Rentenalter 2015 entdeckte ich mein Interesse für die Acrylmalerei. - Der Umgang mit den unterschiedlichen Farben ist für mich faszinierend und spannend zugleich.- Eine Verbindung zu meinen Bildern entsteht, wenn sich die Farben vor meinen Augen vermischen und sich in mir eine innere Ruhe und Ausgeglichenheit aufbaut. Dabei suche ich nicht die Perfektion sondern die Grenze des für mich "Machbaren".- Die Bilder sind nicht von vorne herein auf ein abstraktes "Motiv" festgelegt, sondern zum großen Teil ein"Produkt des Zufalls".Daraus ergibt sich immer wieder ein Überraschungseffekt, der mich ermuntert, einen erneuten Zufall herauszufordern. Hierbei entstehen aber auch oftmals farbliche "Störenfriede" die mich auffordern, eine Pause einzulegen und am nächsten Tag neu zu beginnen.- Wann aber ist ein Bild nun für mich fertig?Gerhard Richter, einer der größten deutschen zeitgenössischen Maler, den ich sehr bewundere, hat einmal auf die Frage, wann ein Bild für ihn fertig sei, geantwortet:" Wenn nichts mehr stört!" So sehe ich das auch, rein zufällig!P.S. Meine einzige Ausstellung hatte ich 2018 in der Pizzeria "Casa del Tennis" in Marburg.Bei Kaufinteresse bitte wenden an: Eine/n Mitarbeiter*in des Turmteams.